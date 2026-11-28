Le Paris Saint-Germain a pris une décision concernant Vinícius Júnior
Le club français « Paris Saint-Germain » a abandonné ses plans pour recruter l'ailier du « Real Madrid » le joueur Vinícius Júnior. C'est ce qu'a rapporté le célèbre insider du football Fabrizio Romano sur ses réseaux sociaux.
Le PSG recherche de jeunes talents pour l'avenir, pas des stars
Selon la source, les Parisiens souhaitent effectivement ajouter un nouvel ailier à leur effectif pour compenser les blessures (Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué) . Cependant, la direction du club et l'entraîneur Luis Enrique ne visent pas l'achat d'une superstar prête à l'emploi du niveau de Vinícius.
Au contraire, le PSG préfère attirer un jeune joueur doté d'un fort potentiel de développement qui apportera une valeur ajoutée à long terme. Par conséquent, l'attaquant brésilien ne quittera probablement pas le « Real Madrid » et poursuivra sa carrière dans la capitale espagnole.
Détails de la situation
Indicateurs
Informations officielles et d'insiders
Club cité comme prétendant
« Paris Saint-Germain » (France)
Position officielle du club
Vinícius Júniorne sera pas recruté
Stratégie de transfert du PSG
Recherche d'un jeune ailier à fort potentiel plutôt qu'une star
L'avenir du joueur
Très probablement il restera au « Real Madrid »
Source
Fabrizio Romano
Selon vous, Vinícius Júnior restera-t-il au « Real Madrid » jusqu'à la fin de sa carrière ou partira-t-il vers un autre championnat à l'avenir ?
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