Une vidéo montrant un jeune homme donnant un coup de pied à un enfant dans la poitrine lors d'un mariage est devenue virale sur les réseaux sociaux au Kazakhstan. Il s'avère que l'incident a eu lieu au Kirghizistan. Le jeune homme de 17 ans impliqué a été condamné à une amende, rapporte Nur.kz.

L'incident s'est produit le 25 novembre dans le village de Sokuluk, dans la région de Chuy, au Kirghizistan. La vidéo montre deux enfants perturbant la performance du chanteur. Le jeune homme a alors violemment frappé l'un d'eux à la poitrine, le faisant tomber au sol.