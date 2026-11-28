Un jeune de 17 ans condamné à une amende pour avoir donné un coup de pied à un enfant lors d'un mariage au Kirghizistan (vidéo)
Une vidéo montrant un jeune homme donnant un coup de pied à un enfant dans la poitrine lors d'un mariage est devenue virale sur les réseaux sociaux au Kazakhstan. Il s'avère que l'incident a eu lieu au Kirghizistan. Le jeune homme de 17 ans impliqué a été condamné à une amende, rapporte Nur.kz.
L'incident s'est produit le 25 novembre dans le village de Sokuluk, dans la région de Chuy, au Kirghizistan. La vidéo montre deux enfants perturbant la performance du chanteur. Le jeune homme a alors violemment frappé l'un d'eux à la poitrine, le faisant tomber au sol.
Selon le service de presse de la Direction principale des affaires intérieures de la région de Chuy, une enquête préliminaire a été menée et l'identité du jeune homme a été établie. Il a été confirmé qu'il est âgé de 17 ans.
Un procès-verbal a été dressé à son encontre pour trouble à l'ordre public mineur, en vertu de l'article 126 du Code des infractions du Kirghizistan.
Le dossier a été transmis au tribunal du district de Sokuluk. Par décision de justice, le jeune homme a été condamné à une amende.
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