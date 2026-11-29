Des vidéos montrant des bouquetins escaladant le mur du barrage de Cingino, situé dans les Alpes au nord de l'Italie, attirent l'attention de beaucoup. On peut y voir ces bouquetins se déplacer avec aisance sur un mur en béton vertical de près de 50 mètres de haut.

Il est intéressant de noter que les bouquetins ne se rendent pas dans cet endroit dangereux par hasard. Leur objectif principal est de lécher le sel et les minéraux accumulés entre les pierres et les matériaux de construction du barrage. Ces substances sont une source de minéraux essentiels à l'organisme des animaux.

La capacité des bouquetins à maintenir leur équilibre sur une surface aussi abrupte est liée à la structure unique de leurs sabots. Leurs sabots sont divisés en deux parties, chacune pouvant bouger indépendamment. La partie extérieure du sabot est dure, tandis que la partie intérieure est souple et possède des propriétés antidérapantes. Cela leur permet de s'appuyer fermement sur les petites saillies et fissures entre les pierres pour se déplacer.

De plus, leurs pattes robustes et leur excellente capacité à maintenir l'équilibre jouent également un rôle crucial dans ces ascensions.

Les experts notent que les bouquetins des Alpes sont adaptés pour se déplacer sur les falaises escarpées des montagnes. Par conséquent, pour eux, grimper en utilisant les étroits points d'appui du mur du barrage est un mouvement naturel.