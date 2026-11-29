Nodirbek Abdusattorov remporte la 4e ronde du prestigieux tournoi de Londres
Dans la capitale anglaise, Londres, le tournoi d'échecs «London Chess Classic 2026» a terminé les matchs de la 4e ronde de sa catégorie principale, Masters . Le grand maître ouzbek Nodirbek Abdusattorov a remporté une victoire importante dans cette ronde contre le représentant local Gawain Jones.
Un marathon qui a duré jusqu'au 84e coup et la marche assurée du champion en titre
La partie, disputée sous une tension intense, a duré jusqu'au 84e coup, où notre compatriote a fait preuve d'une grande maîtrise pour vaincre son adversaire. Rappelons qu'Abdusattorov, âgé de 22 ans, avait déjà remporté ce prestigieux tournoi lors de la saison 2025 et est venu à Londres cette année pour défendre son titre.
Selon les résultats des 4 rondes passées, 3 points accumulés, Nodirbek Abdusattorov partage la 1re-2e place du classement avec le grand maître américain expérimenté Levon Aronian .
État des leaders au classement après la 4e ronde
Dans cette compétition où 10 joueurs d'élite s'affrontent dans un système toutes rondes, Abdusattorov est le participant avec le classement le plus élevé (2772). Il reste encore 5 rondes à jouer avant l'annonce des résultats finaux.
Rang
Joueur
Pays
Classement
Points
1–2
Nodirbek Abdusattorov
Ouzbékistan
2772
3,0
1–2
Levon Aronian
USA
2719
3,0
3–4
Andy Woodward
USA
2635
2,5
3–4
Igor Samunenkov
Ukraine
2610
2,5
5–7
Nihal Sarin
Inde
2720
2,0
5–7
Gawain Jones
Angleterre
2630
2,0
5–7
Luke McShane
Angleterre
2606
2,0
Selon vous, Nodirbek Abdusattorov pourra-t-il maintenir sa supériorité lors des 5 dernières rondes et remporter le «London Chess Classic» pour la deuxième fois consécutive ?
Laissez vos commentaires et partagez cette bonne nouvelle avec vos proches qui suivent les victoires des stars des échecs ouzbeks sur la scène mondiale !
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