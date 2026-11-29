La partie, disputée sous une tension intense, a duré jusqu'au 84e coup, où notre compatriote a fait preuve d'une grande maîtrise pour vaincre son adversaire. Rappelons qu'Abdusattorov, âgé de 22 ans, avait déjà remporté ce prestigieux tournoi lors de la saison 2025 et est venu à Londres cette année pour défendre son titre.

Dans la capitale anglaise, Londres, le tournoi d'échecs «London Chess Classic 2026» a terminé les matchs de la 4e ronde de sa catégorie principale, Masters . Le grand maître ouzbek Nodirbek Abdusattorov a remporté une victoire importante dans cette ronde contre le représentant local Gawain Jones .

Selon les résultats des 4 rondes passées, 3 points accumulés, Nodirbek Abdusattorov partage la 1re-2e place du classement avec le grand maître américain expérimenté Levon Aronian .

État des leaders au classement après la 4e ronde

Dans cette compétition où 10 joueurs d'élite s'affrontent dans un système toutes rondes, Abdusattorov est le participant avec le classement le plus élevé (2772). Il reste encore 5 rondes à jouer avant l'annonce des résultats finaux.

Rang Joueur Pays Classement Points 1–2 Nodirbek Abdusattorov Ouzbékistan 2772 3,0 1–2 Levon Aronian USA 2719 3,0 3–4 Andy Woodward USA 2635 2,5 3–4 Igor Samunenkov Ukraine 2610 2,5 5–7 Nihal Sarin Inde 2720 2,0 5–7 Gawain Jones Angleterre 2630 2,0 5–7 Luke McShane Angleterre 2606 2,0

Selon vous, Nodirbek Abdusattorov pourra-t-il maintenir sa supériorité lors des 5 dernières rondes et remporter le «London Chess Classic» pour la deuxième fois consécutive ?

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