Kamilla Rakhimova évoque son statut de numéro un ouzbèke
Actuellement classée 45e au classement mondial féminin (WTA), Kamilla Rakhimova a partagé ses sentiments sur son rôle de joueuse de tennis numéro un de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, les responsabilités qui en découlent et cette nouvelle étape de sa carrière. C'est ce que rapporte la publication BB Tennis .
« J'aime être sous les projecteurs »
Interrogée sur l'impact du statut de numéro un nationale, Rakhimova a répondu :
« Bien sûr, le fait que tant de gens vous regardent, que toute une nation, pour ainsi dire, compte sur vous, crée une certaine pression.
Mais en tant qu'athlète, presque rien n'a changé pour moi sur le court. Je joue toujours pour moi-même, sauf que maintenant, j'ai derrière moi des gens qui croient en moi et qui me soutiennent en toutes circonstances.
Cela implique naturellement une approche plus personnelle et individuelle. Je me sens très bien. J'aime être sous les projecteurs, donc je n'ai aucun problème avec cela », a-t-elle déclaré Kamilla Rakhimova.
Les raisons du changement de nationalité sportive
Née à Iekaterinbourg, la joueuse de 25 ans a vu l'annonce officielle de son passage sous les couleurs de l'Ouzbékistan publiée en décembre 2025.
Rakhimova avait déjà expliqué ouvertement les motivations de cette décision. Selon elle, rejoindre l'équipe d'Ouzbékistan lui offrait une chance réelle de participer aux Jeux Olympiques, de meilleures conditions d'entraînement et de déplacement, ainsi qu'une concurrence interne bien moindre par rapport à son ancienne équipe (l'équipe nationale de Russie). Avec ce changement de nationalité sportive, elle est devenue la leader incontestée du tennis féminin ouzbek.
Le statut de Kamilla Rakhimova dans l'équipe d'Ouzbékistan
Indicateurs
Informations détaillées
Athlète et âge
Kamilla Rakhimova (25 ans)
Classement WTA actuel
45e place — Numéro un du tennis ouzbek
Date de transfert dans l'équipe
Décembre 2025 (représentait auparavant la Russie)
Raisons principales du transfert
Possibilité de participer aux JO, meilleures conditions et moins de concurrence interne
Résultats obtenus
Succès dans les tournois WTA 500 et 1000 sous le drapeau ouzbek, ascension jusqu'à la 44e place mondiale (novembre 2026)
Selon vous, quel impact le passage de Kamilla Rakhimova sous les couleurs de l'Ouzbékistan aura-t-il sur la popularisation du tennis féminin dans notre pays et l'émergence d'une nouvelle génération ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article avec vos proches qui suivent la carrière de la nouvelle leader du tennis ouzbek !
Suivez cette actualité sportive et bien d'autres avec nous !
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…