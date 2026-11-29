Actuellement classée 45e au classement mondial féminin (WTA), Kamilla Rakhimova a partagé ses sentiments sur son rôle de joueuse de tennis numéro un de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, les responsabilités qui en découlent et cette nouvelle étape de sa carrière. C'est ce que rapporte la publication BB Tennis .

« J'aime être sous les projecteurs »

Interrogée sur l'impact du statut de numéro un nationale, Rakhimova a répondu :

« Bien sûr, le fait que tant de gens vous regardent, que toute une nation, pour ainsi dire, compte sur vous, crée une certaine pression. Mais en tant qu'athlète, presque rien n'a changé pour moi sur le court. Je joue toujours pour moi-même, sauf que maintenant, j'ai derrière moi des gens qui croient en moi et qui me soutiennent en toutes circonstances. Cela implique naturellement une approche plus personnelle et individuelle. Je me sens très bien. J'aime être sous les projecteurs, donc je n'ai aucun problème avec cela », a-t-elle déclaré Kamilla Rakhimova.

Les raisons du changement de nationalité sportive

Née à Iekaterinbourg, la joueuse de 25 ans a vu l'annonce officielle de son passage sous les couleurs de l'Ouzbékistan publiée en décembre 2025.