Le patineur artistique américain Ilya Malinin, dont les parents ont représenté l'Ouzbékistan lors de compétitions internationales, a établi un nouveau record du monde en programme court. Lors de l'étape du Grand Prix à Tokyo, il a obtenu un score de 114,81 points, dépassant la précédente marque. L'information a été confirmée sur le site officiel de l'Union internationale de patinage (ISU).

Malinin a présenté son programme court le 27 novembre lors du NHK Trophy à Tokyo, capitale du Japon. Sa performance a été évaluée à 114,81 points par les juges, soit 0,84 point de plus que le précédent record mondial pour cette épreuve.

Jusqu'à présent, le record du monde était détenu par l'Américain Nathan Chen, qui avait obtenu 113,97 points lors du programme court aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022.

Pour rappel, les parents d'Ilya Malinin, Tatyana Malinina et Roman Skornyakov, étaient également des patineurs professionnels. Ils ont représenté l'Ouzbékistan aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 et 2002. Ils travaillent désormais comme entraîneurs de leur fils.