Luis Enrique s'exprime sur la victoire du PSG face à Lorient
Dans le cadre du championnat de France, le club parisien du PSG a accueilli Lorient à domicile et a remporté une victoire convaincante sur le score de 2-0 . Après la rencontre, l'entraîneur des Parisiens, Luis Enrique , a partagé ses réflexions sur le jeu de son équipe et la tactique utilisée face à la défense compacte de l'adversaire. C'est ce que rapporte le média Foot Mercato .
« Il n'était pas facile de percer une défense regroupée »
Le technicien espagnol a souligné que la tension est restée palpable jusqu'aux dernières minutes, mais que son équipe a mérité sa victoire :
« C'est gratifiant de continuer à gagner. Nous savions que le match serait difficile. La tension est restée présente jusqu'au coup de sifflet final.
Chaque match comporte ses propres difficultés. Aujourd'hui, il n'était pas facile de presser l'adversaire et de percer leur bloc bas. Malgré cela, nous avons montré un jeu digne de la victoire.
Lorsque vous jouez contre une équipe qui défend très bien et laisse très peu d'espaces, vous devez jouer en une ou deux touches de balle.
Nous aurions pu marquer encore plus de buts », a déclaré Luis Enrique.
Détails du match et prochaine rencontre
Statistiques
Informations officielles
Compétition
Championnat de France (Ligue 1)
Résultat du match
PSG — Lorient 2-0
Analyse de l'entraîneur
Jeu rapide en une ou deux touches face à une défense compacte, avec des occasions d'alourdir le score
Prochain match
Toulouse — PSG (à l'extérieur)
Horaire du prochain match
Dans la nuit du 5 décembre, à 00:45 heure de Tachkent
Selon vous, le PSG de Luis Enrique pourra-t-il poursuivre sa série de victoires à l'extérieur contre Toulouse ?
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