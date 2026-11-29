Dans le cadre du championnat de France, le club parisien du PSG a accueilli Lorient à domicile et a remporté une victoire convaincante sur le score de 2-0 . Après la rencontre, l'entraîneur des Parisiens, Luis Enrique , a partagé ses réflexions sur le jeu de son équipe et la tactique utilisée face à la défense compacte de l'adversaire. C'est ce que rapporte le média Foot Mercato .

« Il n'était pas facile de percer une défense regroupée »

Le technicien espagnol a souligné que la tension est restée palpable jusqu'aux dernières minutes, mais que son équipe a mérité sa victoire :