«La ceinture des poids légers est à moi, je n'attendrai plus» : Tsarukyan lance un ultimatum à Gaethje
Le leader du classement des poids légers de l'UFC (70,3 kg), l'artiste martial mixte arménien Arman Tsarukyan a déclaré qu'il devait impérativement disputer le prochain combat pour le titre. Il a réagi fermement aux rumeurs concernant un affrontement potentiel entre le champion en titre Justin Gaethje et le champion des poids plumes Alexander Volkanovski .
«Qu'ils se battent sans mettre la ceinture en jeu»
Tsarukyan a souligné que la direction de l'UFC lui avait promis une chance pour le titre et qu'en tant que prétendant numéro un, il n'a pas l'intention d'attendre davantage :
«C'est moi qui disputerai le prochain combat pour la ceinture de l'UFC. Si Gaethje veut combattre Volkanovski, il doit libérer la ceinture.
Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais je suis le prétendant numéro un et je mérite cette opportunité.
S'ils veulent organiser ce combat, qu'ils le fassent sans mettre la ceinture en jeu. La ceinture des poids légers de l'UFC est à moi et je ne veux plus attendre», a déclaré Arman Tsarukyan.
La situation actuelle dans la catégorie
Rappelons que Arman Tsarukyan (24-3) a disputé son dernier combat à l'UFC lors de l'événement UFC 331 , où il a mis KO le Brésilien Mauricio Ruffy . Il attend que son combat pour le titre soit organisé en mars ou avril 2027 .
Le champion en titre Justin Gaethje (28-5) est devenu champion incontesté des poids légers en battant Ilia Topuria en juin 2026. Actuellement, le combattant américain de 38 ans n'a pas encore pris de décision finale sur la poursuite ou la fin de sa carrière. De son côté, Alexander Volkanovski a exprimé son désir de monter chez les poids légers, libérant sa ceinture des poids plumes pour tenter de devenir double champion.
Course au titre des poids légers de l'UFC
Combattant
Statut et palmarès
Dernier résultat et projets
Justin Gaethje (USA)
Champion en titre (28-5)
Ilia Topuria victoire contre (juin 2026); décision attendue sur son avenir
Arman Tsarukyan (Arménie)
Prétendant n°1 (24-3)
UFC 331 KO contre Mauricio Ruffy ; vise le titre au printemps 2027
Alexander Volkanovski (Australie)
Champion poids plumes (29-4)
UFC 333 victoire contre Movsar Evloev ; aspire au titre des poids légers
Selon vous, l'UFC devrait-elle donner la prochaine chance au titre à Arman Tsarukyan ou organiser le super-combat Gaethje vs Volkanovski ?
Laissez vos avis en commentaire et partagez cette nouvelle avec vos proches qui suivent l'actualité brûlante de l'UFC !
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…