Tsarukyan a souligné que la direction de l'UFC lui avait promis une chance pour le titre et qu'en tant que prétendant numéro un, il n'a pas l'intention d'attendre davantage :

Le leader du classement des poids légers de l'UFC (70,3 kg), l'artiste martial mixte arménien Arman Tsarukyan a déclaré qu'il devait impérativement disputer le prochain combat pour le titre. Il a réagi fermement aux rumeurs concernant un affrontement potentiel entre le champion en titre Justin Gaethje et le champion des poids plumes Alexander Volkanovski .

À lire aussi · 11 septembre Topuria de retour : revanche contre Gaethje ou super-combat contre Pimblett ?

«C'est moi qui disputerai le prochain combat pour la ceinture de l'UFC. Si Gaethje veut combattre Volkanovski, il doit libérer la ceinture. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais je suis le prétendant numéro un et je mérite cette opportunité. S'ils veulent organiser ce combat, qu'ils le fassent sans mettre la ceinture en jeu. La ceinture des poids légers de l'UFC est à moi et je ne veux plus attendre», a déclaré Arman Tsarukyan.

La situation actuelle dans la catégorie

Rappelons que Arman Tsarukyan (24-3) a disputé son dernier combat à l'UFC lors de l'événement UFC 331 , où il a mis KO le Brésilien Mauricio Ruffy . Il attend que son combat pour le titre soit organisé en mars ou avril 2027 .

Le champion en titre Justin Gaethje (28-5) est devenu champion incontesté des poids légers en battant Ilia Topuria en juin 2026. Actuellement, le combattant américain de 38 ans n'a pas encore pris de décision finale sur la poursuite ou la fin de sa carrière. De son côté, Alexander Volkanovski a exprimé son désir de monter chez les poids légers, libérant sa ceinture des poids plumes pour tenter de devenir double champion.