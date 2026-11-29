À Tachkent, la World Boxing— Coupe du monde 2026 atteint sa phase décisive. Les demi-finales verront deux derbys intenses entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Kazakhstan.

Confrontations ouzbeko-kazakhes en demi-finales

Selon le tirage au sort et les résultats des premiers combats, les boxeurs des deux pays s'affronteront pour une place en finale dans les catégories suivantes :

Catégorie -80 kg : L'Ouzbek Javohir Ummataliyev affrontera le Kazakh Oner Seylxan . Alors qu'il s'agit du premier combat d'Ummataliyev dans le tournoi, Seylxan s'est qualifié pour les demi-finales après avoir battu le Kirghize Almaz Orozbekov en quarts de finale.

Catégorie -85 kg : Notre compatriote Norbek Abdullayev (vainqueur du Russe Idar Zanilov 3:2 en quarts de finale) se mesurera au Kazakh Sultanbek Aybaruli , qui débute directement en demi-finales.

Résultats de la première journée pour l'équipe du Kazakhstan

Lors de la première journée sur les rings de Tachkent, les représentants de la délégation kazakhe ont disputé cinq combats, enregistrant deux victoires et trois défaites :