Deux duels entre boxeurs ouzbeks et kazakhs à la Coupe du monde
À Tachkent, la World Boxing— Coupe du monde 2026 atteint sa phase décisive. Les demi-finales verront deux derbys intenses entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Kazakhstan.
Confrontations ouzbeko-kazakhes en demi-finales
Selon le tirage au sort et les résultats des premiers combats, les boxeurs des deux pays s'affronteront pour une place en finale dans les catégories suivantes :
Catégorie -80 kg : L'Ouzbek Javohir Ummataliyev affrontera le Kazakh Oner Seylxan. Alors qu'il s'agit du premier combat d'Ummataliyev dans le tournoi, Seylxan s'est qualifié pour les demi-finales après avoir battu le Kirghize Almaz Orozbekov en quarts de finale.
Catégorie -85 kg : Notre compatriote Norbek Abdullayev (vainqueur du Russe Idar Zanilov 3:2 en quarts de finale) se mesurera au Kazakh Sultanbek Aybaruli , qui débute directement en demi-finales.
Résultats de la première journée pour l'équipe du Kazakhstan
Lors de la première journée sur les rings de Tachkent, les représentants de la délégation kazakhe ont disputé cinq combats, enregistrant deux victoires et trois défaites :
Athlète
Catégorie
Résultat
Oner Seylxan
-80 kg (hommes)
Victoire (a battu Almaz Orozbekov)
Karina Ibragimova
-57 kg (femmes)
Victoire (qualifiée pour les demi-finales)
Daniyal Sabit
-50 kg (hommes)
Défaite (0:5 contre l'Ouzbek Shodiyorjon Meliqo‘ziyev)
Shugila Nalibay
-75 kg (femmes)
Défaite (éliminée en quarts de finale)
Valeriya Aksenova
-80 kg (femmes)
Défaite (éliminée au premier tour)
Selon vous, Javohir Ummataliyev et Norbek Abdullayev parviendront-ils à battre leurs adversaires kazakhs en demi-finales de la Coupe du monde à Tachkent pour atteindre la finale ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle avec vos proches qui suivent les combats acharnés de la boxe ouzbèke à Tachkent !
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