Pan Baobao, un léopard vivant dans un zoo de la province chinoise du Sichuan, devenu célèbre pour sa ressemblance avec Clawhauser dans le film « Zootopie », a été libéré de son régime. En raison de son âge avancé, la priorité est désormais donnée à sa santé et à sa qualité de vie plutôt qu'à la perte de poids. C'est ce qu'a rapporté l'agence AFP.

Âgé de 18 à 19 ans, Pan Baobao a acquis une grande popularité en 2024 grâce à des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Son ventre rond et sa silhouette ont été comparés à l'officier Clawhauser de « Zootopie ». Cette célébrité a entraîné une augmentation du nombre de visiteurs au zoo.

Par la suite, le zoo a agrandi son enclos et l'a mis au régime pour réduire son poids. Pan Baobao a d'abord perdu du poids, mais il s'est avéré difficile de maintenir cette perte sur le long terme.

Selon le personnel du zoo, la perte de poids est devenue difficile en raison du vieillissement du léopard. Compte tenu de son âge, le forcer à maigrir davantage pourrait nuire à sa santé. Par conséquent, l'objectif principal n'est plus la perte de poids, mais le maintien de son bien-être et la création de conditions de vie confortables.

Actuellement, Pan Baobao suit un plan nutritionnel élaboré par des vétérinaires, consommant quotidiennement environ 450 grammes de bœuf ainsi que du poulet en complément. Il reçoit une alimentation suffisante et nutritive.

En plus d'agrandir son habitat, le personnel du zoo a fourni des jouets spéciaux pour encourager son activité physique. Désormais, la priorité est la stabilité de son poids, sa santé et son confort général.