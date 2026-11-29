Nikita Jouravel, connu pour avoir brûlé un exemplaire du Coran près d'une mosquée à Volgograd, en Russie, a été condamné à un total de 14 ans de prison.

Après l'incident survenu en mai 2023, Jouravel avait été condamné le 27 février 2024 par un tribunal de Grozny à une peine de 3 ans et 6 mois de prison.

Par la suite, le 25 novembre 2024, le tribunal régional de Volgograd l'a reconnu coupable de haute trahison. Le tribunal lui a infligé une peine supplémentaire de 13 ans et 6 mois de prison.

Selon les enquêteurs, Jouravel a envoyé au Service de sécurité d'Ukraine des vidéos montrant des trains transportant du matériel militaire russe et des avions militaires, ainsi que des informations sur les mouvements de véhicules liés à une unité militaire.

Ainsi, en cumulant les peines précédentes et nouvelles, sa durée totale d'emprisonnement s'élève à 14 ans.