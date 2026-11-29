Une vidéo montrant un pigeon baissant la tête et restant immobile pendant un moment alors que le Saint Coran était récité dans la ville de Zharkent, au Kazakhstan, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La séquence, filmée par un habitant local, montre le pigeon debout dans une allée, la tête inclinée pendant que les versets du Coran résonnent depuis les haut-parleurs de la mosquée.

Les internautes ayant visionné la vidéo comparent l'attitude du pigeon à une prosternation et expriment diverses réactions. Certains qualifient cet événement d'étonnant.

La vidéo s'est rapidement propagée, attirant l'attention de nombreux utilisateurs. Cependant, aucune explication officielle ou scientifique n'a encore été donnée concernant ce comportement.