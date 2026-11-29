Les handballeuses ouzbèkes se qualifient pour les quarts de finale du Championnat d'Asie après avoir battu l'Inde
À Almaty, au Kazakhstan, le 21e Championnat d'Asie féminin de handball a conclu ses matchs décisifs de la cinquième journée de la phase de groupes. Participant à la compétition, l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan a célébré sa deuxième victoire consécutive.
Un match intense et une qualification pour les play-offs
Après une large victoire contre l'Australie (36:20), nos compatriotes ont affronté l'Inde lors du dernier match de groupe, s'imposant dans une lutte acharnée sur le score de 28:26 (Sevara Saparboeva a été la meilleure marqueuse de notre équipe avec 7 buts) .
Rappelons que nos joueuses avaient perdu leurs deux premiers matchs contre les géantes continentales de la République de Corée (11:43) et contre le pays hôte, le Kazakhstan(29:32). Malgré cela, deux victoires consécutives ont permis à nos représentantes de terminer à la 3e place du groupe et d'accéder aux play-offs.
Prochaine étape et adversaire en quart de finale
Aujourd'hui, 29 novembre, est une journée de repos au Championnat d'Asie. Demain, le 30 novembre , les matchs décisifs des play-offs (quarts de finale) débuteront. L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera la Chine pour une place en demi-finale et une qualification pour le Championnat du monde 2027.
Résultats de l'équipe nationale d'Ouzbékistan en phase de groupes
Journée / Date
Match
Score
Résultat
1ère journée (23 novembre)
Ouzbékistan — République de Corée
11:43
Défaite
3e journée (26 novembre)
Kazakhstan — Ouzbékistan
32:29
Défaite
4e journée (27 novembre)
Ouzbékistan — Australie
36:20
Victoire
5e journée (28 novembre)
Ouzbékistan — Inde
28:26
Victoire
Quart de finale (30 novembre)
Chine — Ouzbékistan
—
À disputer demain
Selon vous, l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan, forte de deux victoires consécutives, pourra-t-elle franchir l'obstacle chinois demain et atteindre les demi-finales ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez cette bonne nouvelle avec vos proches qui soutiennent nos handballeuses à Almaty !
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