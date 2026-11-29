À Almaty, au Kazakhstan, le 21e Championnat d'Asie féminin de handball a conclu ses matchs décisifs de la cinquième journée de la phase de groupes. Participant à la compétition, l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan a célébré sa deuxième victoire consécutive.

Un match intense et une qualification pour les play-offs

Après une large victoire contre l'Australie (36:20), nos compatriotes ont affronté l'Inde lors du dernier match de groupe, s'imposant dans une lutte acharnée sur le score de 28:26 (Sevara Saparboeva a été la meilleure marqueuse de notre équipe avec 7 buts) .

Rappelons que nos joueuses avaient perdu leurs deux premiers matchs contre les géantes continentales de la République de Corée (11:43) et contre le pays hôte, le Kazakhstan(29:32). Malgré cela, deux victoires consécutives ont permis à nos représentantes de terminer à la 3e place du groupe et d'accéder aux play-offs.