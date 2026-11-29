Sergey Fomin et Oleksiy Krutykh remportent le tournoi Challenger
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Le joueur de tennis ouzbek Sergey Fomin et l'Ukrainien Oleksiy Krutykh ont remporté le tournoi de double du Challenger de Chersonissos-4. Ils ont battu les Italiens Gianluca Cadenasso et Jacopo Vasami en finale, rapporte UzDaily.uz.
Le match final s'est terminé sur le score de 3-6, 6-1, 10-5. Fomin et Krutykh ont perdu le premier set face à leurs adversaires. Cependant, ils ont renversé la situation dans le deuxième set en s'imposant 6-1. Maintenant leur avantage lors du super tie-break décisif, la paire a conclu le tournoi avec une victoire 10-5.
Ce résultat marque la première victoire de Sergey Fomin dans une épreuve de double sur le circuit Challenger.
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