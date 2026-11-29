Un Néerlandais condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir glorifié Hitler en Allemagne
À Münster, en Allemagne, un Néerlandais de 59 ans, Stefan Wijkamp, a été reconnu coupable d'avoir glorifié Adolf Hitler en public et d'incitation à la haine. Le tribunal l'a condamné à 8 mois de prison avec sursis.
Selon WDR, l'incident a eu lieu le 19 juillet 2025 lors d'une manifestation d'extrême droite à Münster. Dans une interview accordée à une chaîne YouTube lors de l'événement, Wijkamp a qualifié Adolf Hitler de « génie » et de « miracle sans égal dans le monde ». Il a également déclaré : « Mon amour pour l'Allemagne, c'est Adolf Hitler ».
Le 27 novembre 2026, le tribunal de Münster l'a reconnu coupable d'incitation à la haine et l'a condamné à 8 mois de prison. La peine est assortie d'un sursis de 3 ans. De plus, il doit verser 1 000 euros au trésor public de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et couvrir les frais de justice.
Le juge a souligné que les déclarations publiques de Wijkamp portaient gravement atteinte à la dignité des victimes du régime nazi et troublaient la paix publique.
Au tribunal, Wijkamp n'a pas caché son admiration pour Hitler et a tenté de justifier ses propos par la liberté d'expression. La défense a plaidé l'acquittement, mais le tribunal a rejeté cet argument.
Selon le radiodiffuseur public néerlandais NOS, Wijkamp prévoit de faire appel de la décision. Par conséquent, le jugement n'est pas encore définitif.
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