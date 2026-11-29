En 2025, près de 47 000 femmes et filles dans le monde ont été intentionnellement tuées par leur partenaire, un proche ou un membre de leur famille. Cela signifie qu'en moyenne, 129 femmes et filles perdent la vie chaque jour, soit cinq par heure. Ces chiffres ont été révélés dans un rapport de l'ONU publié le 24 novembre.

Selon le rapport préparé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et ONU Femmes, 78 000 femmes et filles ont été victimes d'homicides intentionnels dans le monde en 2025. 60 % d'entre elles ont péri aux mains de leur partenaire ou d'un membre de leur famille, confirmant que le domicile reste l'un des endroits les plus dangereux pour les femmes.

L'Afrique arrive en tête du nombre de femmes tuées par leurs proches avec 22 100 victimes. Suivent l'Asie (15 100), les Amériques (7 400), l'Europe (2 100) et l'Océanie (300). Le taux le plus élevé par rapport à la population a également été enregistré en Afrique.

Le rapport souligne que ces meurtres surviennent souvent après une longue période de violence, de menaces et de harcèlement. Par ailleurs, les taux d'homicides féminins en Amérique et en Europe ont légèrement diminué par rapport aux chiffres globaux des homicides.

Il convient de noter que si le chiffre de 47 000 en 2025 est inférieur aux 50 000 de 2024, l'ONU souligne qu'il ne faut pas y voir un signe de recul de la violence. La différence est principalement due à l'amélioration des capacités de collecte de données dans les pays.