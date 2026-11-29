La possibilité que l'acteur hollywoodien et lauréat d'un Oscar, Matthew McConaughey, se présente comme candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine de 2028 fait l'objet de discussions. Ces spéculations découlent d'un message vidéo de l'acteur soutenant les politiciens indépendants et de ses activités politiques. C'est ce qu'a rapporté le journal The Hill.

Il est rapporté que dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en octobre, McConaughey a appelé les Américains à s'intéresser aux candidats indépendants, au-delà du Parti démocrate et du Parti républicain.

Selon l'acteur, les candidats indépendants ne devraient pas participer au processus politique uniquement pour protester ou entraver les représentants des partis dominants, mais comme une force politique capable de remporter une véritable victoire. Il a souligné que de tels candidats pourraient équilibrer la concurrence entre les deux grands partis et rapprocher la politique des opinions et des valeurs des Américains.

La prise de parole de l'acteur a alimenté les discussions sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2028. L'entrepreneur Andrew Yang, qui a participé à l'élection présidentielle de 2020, a également déclaré que le message vidéo de McConaughey avait suscité de telles spéculations. Selon lui, si l'acteur a fait une telle déclaration, il est possible qu'il envisage d'entrer dans l'arène politique.

James Talarico, sénateur élu dans l'État du Texas, a également estimé que McConaughey pourrait être un bon candidat et a déclaré que si l'acteur envisage sérieusement de se lancer en politique, il devrait présenter sa candidature.

Il convient de noter que McConaughey avait déjà envisagé la possibilité de se présenter au poste de gouverneur de son État natal, le Texas. Cependant, il n'a pas encore officiellement annoncé son intention de participer à l'élection présidentielle de 2028.