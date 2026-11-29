Dans la République de Touva, en Russie, une initiative a été lancée pour immortaliser la mémoire du célèbre lutteur Ivan Khouragan. Ses élèves ont publié une pétition proposant de donner le nom de leur maître à un complexe sportif local de Kyzyl.

Ivan Khouragan était maître des sports de l'URSS en sambo, judo et lutte libre, ainsi que double champion du monde chez les vétérans.

Selon les rapports, dans les années 1970, lors d'une compétition à Moscou, Khouragan a affronté Vladimir Poutine, alors agent du KGB, et l'a vaincu en seulement une minute.

Les élèves de l'athlète, décédé en 2023, portent cette initiative afin de reconnaître sa contribution au développement du sport touvain et de transmettre son nom aux générations futures.