À Almaty, au Kazakhstan, une jeune fille de 17 ans a été tenue administrativement responsable pour avoir utilisé des propos obscènes lors d'un direct sur TikTok. Le tribunal lui a infligé une amende de 10 indices de calcul mensuels (MRP), soit 432 500 tenges. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz en se référant au département de police de la ville.

Il est précisé que la jeune fille a attiré l'attention des forces de l'ordre après avoir utilisé des termes insultants et contraires à la morale en public lors de son direct sur TikTok. Les policiers ont découvert l'enregistrement de l'émission lors de la surveillance des réseaux sociaux.

Par la suite, la mère de la mineure a été convoquée au département de police du district de Nauryzbay. En présence de sa mère, un procès-verbal administratif pour trouble à l'ordre public a été dressé à l'encontre de la jeune fille et les documents ont été transmis au tribunal.

Selon la décision du tribunal, la jeune fille de 17 ans a été condamnée à une amende de 10 MRP, soit 432 500 tenges.

La police a rappelé aux citoyens qu'il est nécessaire de respecter l'ordre public et les règles de bienséance non seulement dans la rue, mais aussi sur Internet et les réseaux sociaux.