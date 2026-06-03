Quelles accusations ont été portées contre des Ouzbeks impliqués dans des courses de rue aux États-Unis ?

Six ressortissants ouzbeks ont été arrêtés lors d'une opération spéciale à Cincinnati, Ohio, aux États-Unis. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à des courses de rue et à des manœuvres dangereuses.

Selon les informations, l'incident s'est produit sur un parking près du Paycor Stadium. Des témoins ont déclaré que certains conducteurs effectuaient des manœuvres dangereuses telles que des donuts et des burnouts.

La sécurité du stade a signalé à la police des activités suspectes impliquant des véhicules Audi, BMW, Mustang et Challenger. La police a ensuite surveillé la zone par drone et sécurisé les sorties.

En conséquence, A. Valiyev, M. Esenova, M. Zaburova, B. Hamidullayev, D. Nurmatov et T. Nurmatov ont été arrêtés. Ils sont accusés d'intrusion illégale.

De plus, Temur Nurmatov fait face à une accusation supplémentaire d'organisation de course de rue. Les suspects ont plaidé non coupable au tribunal. La caution a été fixée à 2 500 dollars pour chacun.

Selon les médias locaux, les suspects sont toujours en détention.