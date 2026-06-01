75 personnes secourues et 16 arrêtées lors de la parade du titre d'Arsenal

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75 personnes secourues et 16 arrêtées lors de la parade du titre d'Arsenal

La parade célébrant le premier titre de Premier League d'Arsenal après 22 ans d'attente a été marquée par des incidents regrettables. Des milliers de supporters sont descendus dans les rues du nord de Londres pour acclamer leurs héros, mais l'ambiance festive a donné beaucoup de travail aux services d'urgence, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon la brigade des pompiers de Londres (LFB), environ 75 personnes ont dû être secourues après s'être perchées dans des endroits dangereux. Pour apercevoir le bus à impériale transportant Mikel Arteta et ses joueurs, les fans ont grimpé aux arbres, sur les toits et sur les feux de signalisation, nécessitant des interventions de sécurité majeures.

Pendant les festivités, l'utilisation de feux d'artifice a provoqué un incendie dans un hôtel local. Une fusée éclairante a endommagé l'extérieur du bâtiment, mais l'intervention rapide des pompiers a évité des dégâts plus importants. De plus, les alarmes incendie se sont déclenchées dans plusieurs bâtiments voisins à cause de la fumée.

La police métropolitaine a déployé plus de 500 agents pour maintenir l'ordre autour de l'Emirates Stadium. Dimanche soir, 16 personnes avaient été arrêtées pour des faits d'ivresse publique, possession de stupéfiants, agression sexuelle et agression contre des agents des forces de l'ordre.

Néanmoins, les autorités ont reconnu que cet événement était un moment historique pour les supporters du club. Bien que les rues aient été jonchées de déchets et de vélos électriques renversés, la plupart des fans ont tenté de célébrer le succès de leur équipe en toute sécurité.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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