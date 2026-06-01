Mikel Arteta proche de signer un nouveau contrat avec Arsenal

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Mikel Arteta proche de signer un nouveau contrat avec Arsenal

Mikel Arteta est prêt à lier son avenir à long terme avec Arsenal après leur victoire en Premier League. Malgré la défaite du club du nord de Londres aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, la direction souhaite poursuivre sa collaboration avec le technicien espagnol. C'est ce que rapporte Goal.com .

La direction d'Arsenal souhaite récompenser Arteta pour avoir offert le premier titre de champion depuis 2004. Les responsables de l'Emirates Stadium considèrent l'entraîneur comme la pierre angulaire de leur projet et veulent mettre fin à toute incertitude concernant son avenir avant la pause estivale.

Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, les négociations entre les parties ont déjà commencé. Des réunions de haut niveau sont prévues avec le directeur sportif Andrea Berta et les propriétaires. L'objectif est de finaliser tous les documents avant la nouvelle saison et de se concentrer sur une campagne de transferts qui devrait atteindre 300 millions de livres sterling.

Bien qu'il y ait eu un intérêt de la part de géants comme le Real Madrid par le passé, Mikel Arteta n'a aucune intention de quitter le projet qu'il a bâti. Il a exprimé sa pleine satisfaction quant à la relation étroite établie avec la direction du club et la confiance qui lui est accordée.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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