Declan Rice promet de nouvelles victoires aux fans d'Arsenal

Arsenal a célébré son titre de champion de Premier League 2025-26 avec une parade historique en bus à impériale. Bien que le club ait perdu la finale de la Ligue des champions, le milieu de terrain Declan Rice a parlé avec confiance des succès futurs lors de la célébration. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du parcours de 5,6 miles à travers les rues de Londres, le capitaine Martin Ødegaard a mené l'équipe sur un bus portant l'inscription "Champions 25-26". Arsenal était proche de remporter son tout premier trophée de la Ligue des champions, mais s'est incliné aux tirs au but contre le PSG lors de la finale à Budapest. Malgré l'ouverture du score par Kai Havertz, Ousmane Dembele a égalisé, et lors de la séance de tirs au but, Eberechi Eze et Gabriel ont manqué leurs tentatives.

Pendant les festivités, Declan Rice a pris le micro, a chanté devant les fans et a évoqué les projets futurs de l'équipe. "J'aime ce club et l'entraîneur. Apporter de la joie aux gens est un sentiment incroyable. Mais nous reviendrons pour en gagner plus l'année prochaine. Vous l'avez entendu ici en premier de ma part", a déclaré l'international anglais.

De plus, Myles Lewis-Skelly, 19 ans, titulaire lors de la finale de la Ligue des champions, n'a pas caché son enthousiasme. Il a souligné qu'une nouvelle ère commençait sous Mikel Arteta et que le succès de cette saison n'était qu'un début. Le jeune talent a noté que l'unité de l'équipe et la confiance de l'entraîneur ouvriront la voie à de futures victoires.