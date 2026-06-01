Declan Rice promet de nouvelles victoires aux fans d'Arsenal

·52·Sport
Declan Rice promet de nouvelles victoires aux fans d'Arsenal

Arsenal a célébré son titre de champion de Premier League 2025-26 avec une parade historique en bus à impériale. Bien que le club ait perdu la finale de la Ligue des champions, le milieu de terrain Declan Rice a parlé avec confiance des succès futurs lors de la célébration. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du parcours de 5,6 miles à travers les rues de Londres, le capitaine Martin Ødegaard a mené l'équipe sur un bus portant l'inscription "Champions 25-26". Arsenal était proche de remporter son tout premier trophée de la Ligue des champions, mais s'est incliné aux tirs au but contre le PSG lors de la finale à Budapest. Malgré l'ouverture du score par Kai Havertz, Ousmane Dembele a égalisé, et lors de la séance de tirs au but, Eberechi Eze et Gabriel ont manqué leurs tentatives.

Pendant les festivités, Declan Rice a pris le micro, a chanté devant les fans et a évoqué les projets futurs de l'équipe. "J'aime ce club et l'entraîneur. Apporter de la joie aux gens est un sentiment incroyable. Mais nous reviendrons pour en gagner plus l'année prochaine. Vous l'avez entendu ici en premier de ma part", a déclaré l'international anglais.

De plus, Myles Lewis-Skelly, 19 ans, titulaire lors de la finale de la Ligue des champions, n'a pas caché son enthousiasme. Il a souligné qu'une nouvelle ère commençait sous Mikel Arteta et que le succès de cette saison n'était qu'un début. Le jeune talent a noté que l'unité de l'équipe et la confiance de l'entraîneur ouvriront la voie à de futures victoires.

ArsenalDeclan RicePremier LeagueFootballMikel Arteta
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La valeur d'Abdukodir Khusanov à Manchester City passe à 50 millions d'eurosAujourd'hui, 11:26Chelsea fixe le prix de Marc Cucurella : Le Real Madrid et le Barça dans la courseAujourd'hui, 10:39Xavi Simons évoque le transfert de Savinho à Tottenham sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 10:18Jude Bellingham rejoindra-t-il Liverpool ? Robbie Fowler s'exprime sur le transfertAujourd'hui, 10:13Gianni Infantino et Florentino Pérez se rencontrent lors de la finale de la Ligue des champions à BudapestAujourd'hui, 10:12Le Real Madrid et Adidas dévoilent des maillots exclusifs pour la nouvelle saisonAujourd'hui, 10:06
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La note de Husanov révélée après le match Everton - Manchester City
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé