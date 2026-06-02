Cannavaro tire des conclusions importantes après la défaite contre le Canada

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé un match amical contre le Canada dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde et a subi une défaite. Bien que le résultat soit naturellement décevant pour les supporters, l'objectif principal de ces matchs n'est pas seulement le score, mais d'évaluer l'état réel de l'équipe, d'identifier les erreurs et de tirer les conclusions nécessaires avant le tournoi.

Après le match, l'entraîneur principal Fabio Cannavaro a partagé ses réflexions. Le spécialiste italien n'a pas caché les raisons de la défaite, soulignant particulièrement la différence de qualité entre la première et la seconde mi-temps.

Cannavaro a déclaré que les erreurs sont naturelles dans tout match. Cependant, il est plus bénéfique pour l'équipe d'identifier et de corriger ces erreurs lors des matchs de préparation plutôt que lors de la Coupe du Monde.

« Il y aura toujours des erreurs dans n'importe quel match. Il vaut mieux les faire dans des matchs amicaux comme celui-ci que dans les matchs qui auront lieu dans 10 jours. C'est ça le football », a déclaré Cannavaro.

L'entraîneur a noté qu'en première mi-temps, l'équipe d'Ouzbékistan a joué de manière assez compacte, agressive et active. Durant cette période, les joueurs ont essayé de presser l'adversaire, de rester proches les uns des autres et de maintenir le rythme.

Cependant, la situation a changé en seconde mi-temps. Cannavaro a déclaré que l'équipe voulait contrôler davantage le ballon, mais que l'intensité avait diminué au cours du processus. Cela a conduit à plusieurs erreurs, et un adversaire fort comme le Canada a montré qu'il punissait immédiatement de telles situations.

« En première mi-temps, notre équipe était compacte et agressive. En seconde mi-temps, nous voulions contrôler davantage le ballon. Mais nous avons perdu en intensité et avons commis plusieurs erreurs. Si vous faites des erreurs dans de tels matchs, vous êtes puni », a-t-il souligné.

Cannavaro n'a pas caché qu'il attendait de ses joueurs qu'ils maintiennent le même rythme élevé et la même pression que lors de la première mi-temps tout au long du match. Il a déclaré que depuis son arrivée, l'équipe travaillait sur le jeu à haute intensité.

C'est un aspect crucial, car il y a une grande différence entre le rythme du football asiatique et celui du niveau international. À la Coupe du Monde, les adversaires prennent des décisions plus rapidement, commettent moins d'erreurs et exploitent chaque espace. Cannavaro a déclaré qu'il comprenait bien cette différence.

« J'attendais la même intensité de mes joueurs qu'en première mi-temps. Nous travaillons sur le jeu à haute intensité depuis mon arrivée. Je connais la différence entre le football asiatique et le football international. Ce n'est pas facile, mais j'ai vu beaucoup d'aspects positifs dans mon équipe en première mi-temps », a déclaré l'entraîneur.

Le spécialiste italien a également parlé chaleureusement de l'équipe nationale du Canada. Il a noté qu'il les suivait depuis longtemps, que le football canadien avait considérablement progressé ces dernières années et que l'intérêt pour ce sport avait augmenté dans le pays.

« Je suis l'équipe nationale du Canada depuis longtemps. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Au cours des trois ou quatre dernières années, l'équipe a considérablement progressé. Le football est devenu très populaire au Canada. J'ai parlé avec beaucoup d'amis. Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs très talentueux », a déclaré Cannavaro.

Pendant le match, des inquiétudes concernant certaines blessures ont également surgi. Cannavaro a déclaré que de telles situations se produisent dans les matchs à haute intensité. Dans le même temps, il a noté qu'il n'y avait pas de problèmes graves pour l'instant et que l'état des joueurs serait réexaminé dans les jours à venir.

« Les blessures arrivent quand on joue à haute intensité. Il n'y a rien de grave pour l'instant. Nous verrons demain et après-demain », a-t-il déclaré.

L'entraîneur a également mentionné que l'un des plus grands désagréments pendant le match était le temps froid. Malgré cela, c'était une situation agréable pour les joueurs que de nombreux supporters soient venus au stade pour soutenir l'équipe nationale.

« Je pense que le plus gros problème pour tout le monde aujourd'hui était le temps froid. Néanmoins, de nombreux supporters sont venus au stade. C'était très agréable pour nous de jouer avec un tel soutien », a ajouté Cannavaro.

Le soutien des supporters au Canada était d'une importance particulière pour l'équipe d'Ouzbékistan. Voir des drapeaux ouzbeks, des maillots nationaux et entendre des compatriotes à l'étranger a clairement donné un élan supplémentaire aux joueurs. Cannavaro a également exprimé sa gratitude envers les supporters venus au stade.

« Quand vous avez l'opportunité de jouer dans un tel stade, vous devez en profiter et l'apprécier. Nous devons remercier les supporters qui sont venus nous soutenir. Ce n'était pas facile de venir au stade par ce temps froid aujourd'hui », a déclaré l'entraîneur.

Cannavaro a également parlé des adversaires à la Coupe du Monde. L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera le Portugal, la Colombie et le Congo en phase de groupes. L'entraîneur a souligné que ces adversaires sont très forts, en particulier le Portugal et la Colombie, qui figurent parmi les meilleures équipes du monde.

Cependant, Cannavaro a transmis un message important à ses joueurs : l'Ouzbékistan n'a rien à perdre. C'est la première Coupe du Monde de l'histoire du pays, et les joueurs doivent profiter de cette opportunité.

« Le Portugal, la Colombie et le Congo sont des équipes très fortes. Deux d'entre elles font partie des meilleures au monde. Nous savons qu'il sera très difficile de jouer contre elles. Mais j'ai dit à mes joueurs : nous n'avons rien à perdre. C'est la première Coupe du Monde de l'histoire de notre pays. Donc, je leur dis une seule chose : profitez-en. L'opportunité de jouer une Coupe du Monde ne se présente pas souvent », a déclaré Cannavaro.

Ces mots pourraient être un guide mental très important pour notre équipe nationale. Oui, les adversaires sont forts. Oui, il y a des erreurs. Mais l'Ouzbékistan atteint la Coupe du Monde pour la première fois, et cette opportunité deviendra l'une des plus grandes scènes de la vie des joueurs.

L'entraîneur a également commenté spécifiquement Abdukodir Khusanov. Cannavaro a déclaré que le jeune défenseur avait un grand potentiel, mais qu'il devait encore progresser et acquérir de l'expérience dans certains aspects.

« Khusanov est un très bon joueur. Il peut encore se développer davantage car son potentiel est énorme. Parfois, il devient trop agressif, et maintenant il doit apprendre à mieux lire les situations. Mais en tant que défenseur, c'est un très bon joueur », a déclaré l'entraîneur.

Cette évaluation est à la fois un éloge et un indice pour Khusanov. Il est reconnu comme un défenseur de haut niveau, mais dans le football international, la force et l'agressivité ne suffisent pas. Lire le jeu, choisir la bonne position et prendre des décisions calmes au bon moment sont également d'une grande importance.

La défaite contre le Canada n'est certainement pas agréable. Mais ce match a fourni de nombreuses conclusions à Cannavaro et à son staff. L'intensité en première mi-temps est un signal positif. Les erreurs en seconde mi-temps sont des aspects qui doivent être corrigés avant la Coupe du Monde.

Maintenant, la tâche principale pour l'équipe d'Ouzbékistan est d'accepter correctement cette défaite, d'apprendre les leçons nécessaires et d'agir de manière plus cohérente lors des prochains matchs. De telles erreurs ne sont pas pardonnées à la Coupe du Monde. Mais c'est exactement pour cela que les matchs amicaux existent : pour tomber, apprendre et devenir plus fort à temps.

Notre équipe nationale fait face à une Coupe du Monde historique. Comme l'a dit Cannavaro, il faut profiter de cette opportunité. Mais avec le plaisir, la discipline, la vitesse et un travail sérieux sur les erreurs sont également essentiels. Car sur la grande scène, chaque détail décide du résultat.