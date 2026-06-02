Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan a lieu aujourd'hui

La compétition nationale la plus prestigieuse et imprévisible de notre pays, la Coupe d'Ouzbékistan, entre dans sa phase la plus passionnante et intense. Le 27 mai, les derniers matchs de la phase de groupes ont été officiellement terminés. Après des rencontres acharnées, les 16 clubs les plus forts qui poursuivent la lutte pour le trophée en huitièmes de finale sont désormais connus.

Désormais, une question intéresse des millions de fans de football : quelle équipe affrontera qui lors de la phase à élimination directe ? Aujourd'hui, cette question trouvera sa réponse définitive !

Diffusion en direct : Quand et où aura lieu la cérémonie du tirage au sort ?

Aujourd'hui, le 2 juin à 19h00 aura lieu la cérémonie officielle du tirage au sort pour la phase à élimination directe de la Coupe d'Ouzbékistan.

Les organisateurs présenteront ce processus passionnant de manière totalement transparente pour les fans de football. Le tirage au sort sera diffusé en direct sur toutes les pages officielles et plateformes médiatiques de la Uzbekistan Professional Football League (UzPFL).

Règlement des huitièmes de finale : Que doivent savoir les fans ?

Selon le règlement de la compétition, une procédure spécifique est établie pour le premier tour des play-offs. Pour information, voici les règles importantes :

Avantage à domicile : Les clubs ayant terminé à la 1ère place de leur groupe lors de la phase de groupes auront le privilège de recevoir leur match de huitièmes de finale devant leurs propres supporters.

Défi à l'extérieur : Les clubs ayant terminé à la 2ème place de la phase de groupes devront disputer leur match unique de play-offs pour une place en quarts de finale à l'extérieur.

Règle d'exception : Il est garanti que deux équipes issues du même groupe ne se rencontreront pas lors des huitièmes de finale.

À ce stade, où l'équipe perdante est éliminée, chaque match deviendra sans aucun doute une finale. Nous souhaitons bonne chance à toutes nos équipes favorites lors du tirage au sort et de belles victoires dans les batailles intenses à venir !