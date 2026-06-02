Chelsea déclare son défenseur intransférable

Le club de Chelsea a rejeté plusieurs offres officielles pour son jeune défenseur talentueux Josh Acheampong. La direction de Stamford Bridge a accordé un statut spécial au joueur formé à l'académie, âgé de 20 ans, le considérant comme un élément vital pour l'avenir de l'équipe. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, le club londonien n'a aucune intention de le vendre. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon la BBC, Acheampong a atteint le même statut d'intouchable au sein de la hiérarchie interne du club que des stars comme Cole Palmer et Moises Caicedo. La direction du club a bloqué toute négociation concernant le transfert du jeune défenseur. Cette décision témoigne de la haute estime portée au potentiel futur du joueur.

La saison dernière, Acheampong a disputé 17 matchs en Premier League, totalisant 663 minutes de jeu et marquant un but. Bien que l'équipe ait terminé la saison à la 10e place, à 33 points du champion Arsenal, la performance du défenseur a été évaluée positivement par les experts.

Désormais, le développement du joueur sera sous la supervision du nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso. Le contrat d'Acheampong avec le club court jusqu'en juin 2029. Actuellement, des équipes comme Arsenal, Newcastle United et Crystal Palace surveillent attentivement sa situation.

Xabi Alonso devrait inclure Acheampong dans ses plans de préparation d'avant-saison afin de repousser ces prétendants et de reconstruire l'équipe avant la fermeture du mercato estival. La direction du club voit en ce jeune défenseur l'un des piliers du projet à long terme.