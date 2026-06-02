Newcastle va recruter un nouvel attaquant pour 51 millions de livres sterling pour remplacer Anthony Gordon

Newcastle United étudie la possibilité de payer la clause libératoire de 51 millions de livres sterling pour l'ailier du Real Betis, Abde Ezzalzouli, lors du mercato estival. L'international marocain est considéré comme le candidat principal pour remplacer Anthony Gordon, parti au FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Selon le journal Mirror, Newcastle a jeté son dévolu sur la star du Betis pour combler le vide sur l'aile gauche. L'équipe d'Eddie Howe a dû accélérer ses plans de renforcement de l'effectif après avoir vendu Gordon au FC Barcelone pour 70 millions de livres. Abde Ezzalzouli, âgé de 24 ans, a enregistré 15 buts et 13 passes décisives cette saison, contribuant grandement à la qualification de son équipe pour la Ligue des champions.

Formé à l'académie du FC Barcelone, ce joueur se distingue par ses performances de haut niveau et sa confiance en lui. Dans une interview avant un match contre Chelsea l'année dernière, il a souligné qu'il jouait sans peur contre n'importe quel adversaire. Les recruteurs de Newcastle ont observé le joueur directement lors des matchs de Liga contre Elche et le Real Oviedo.

Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été soumise par Newcastle, le club tente de régler le transfert aussi rapidement et discrètement que possible. Ezzalzouli se prépare actuellement avec l'équipe nationale du Maroc pour la Coupe du monde. Les Magpies pourraient devoir faire face à la concurrence de rivaux tels que Tottenham et Aston Villa pour conclure ce transfert.