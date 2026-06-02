Benfica remplace Mourinho en recrutant un entraîneur de Premier League

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Benfica remplace Mourinho en recrutant un entraîneur de Premier League

L'entraîneur de Fulham, Marco Silva, est sur le point de quitter le club londonien pour rejoindre Benfica à Lisbonne. Le tacticien portugais est considéré comme le candidat principal pour remplacer Jose Mourinho. La direction de Benfica a fait une approche sérieuse pour sa cible prioritaire avant la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Telegraph, l'entraîneur de 48 ans est susceptible de mettre fin à ses cinq années passées dans l'ouest de Londres pour retourner dans son pays natal. Benfica a offert à l'ancien coach d'Everton et de Watford un salaire de plus de 4 millions de livres sterling par an. Comme le contrat actuel de Marco Silva expire le mois prochain, le géant lisboète a l'opportunité de le recruter sans indemnité de transfert importante.

Marco Silva a admis qu'il n'avait pas pris de décision définitive concernant son avenir après la victoire contre Newcastle United. « Pour être honnête, je ne sais pas si je vais décider quelque chose de définitif ou non. Nous reparlerons avec le club et prendrons ensuite une décision ensemble », a souligné l'entraîneur. Son départ pourrait être une perte majeure pour Fulham, car l'équipe a obtenu d'excellents résultats sous sa direction.

Le vide à l'Estadio da Luz est apparu suite au départ du légendaire Jose Mourinho. Le tacticien expérimenté se prépare à retourner au Real Madrid pour la deuxième fois de sa brillante carrière. Ces changements font partie d'une tendance générale en Premier League impliquant les départs d'entraîneurs comme Pep Guardiola, Arne Slot et Oliver Glasner.

La direction de Fulham a désormais commencé à chercher un remplaçant approprié pour Marco Silva. Le club comprend qu'il ne sera pas facile de remplacer l'entraîneur qui a atteint un record de 54 points. Actuellement, l'entraîneur d'Ipswich Town, Kieran McKenna, est considéré comme l'un des principaux candidats.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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