Real Madrid devance le Bayern et Chelsea pour signer une star de Premier League

Le Real Madrid est sur le point de réaliser un transfert majeur pour renforcer sa ligne défensive. Après avoir quitté Liverpool, Ibrahima Konaté va poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole. Selon les informations du journal AS, le défenseur central signera un contrat de quatre ans avec le club madrilène dès que Florentino Pérez aura remporté l'élection présidentielle. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le défenseur français de 27 ans s'est adressé aux supporters sur les réseaux sociaux après ses adieux à Liverpool, exprimant ses regrets de quitter le club de cette manière. Selon lui, les négociations pour prolonger son contrat ont échoué de manière inattendue. Bien qu'il ait été rapporté en avril qu'un accord était proche, la question du transfert est finalement devenue prioritaire.

Dans la course pour Ibrahima Konaté, le Real Madrid a devancé non seulement le Bayern, mais aussi Chelsea, le Paris Saint-Germain et le club saoudien d'Al-Ittihad. Le défenseur avait rejoint Liverpool en provenance du RB Leipzig en 2021 pour 40 millions d'euros.

La saison dernière, Konaté a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 2 buts. Bien que Liverpool ait terminé la saison à la cinquième place et obtenu une qualification pour la Ligue des champions, la direction a décidé de se séparer de l'entraîneur Arne Slot.