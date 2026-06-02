Les clubs envoyant le plus de joueurs à la Coupe du Monde sont connus

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Les clubs envoyant le plus de joueurs à la Coupe du Monde sont connus

Alors que la communauté mondiale du football a les yeux rivés sur la Coupe du Monde 2026 qui débutera sur le continent américain, les médias sportifs internationaux continuent de proposer des analyses intéressantes. Cette fois, un classement mondial des clubs basé sur le nombre de joueurs participant à ce tournoi prestigieux a été publié.

Cette liste est également très importante et source de fierté pour les fans de football ouzbeks. En effet, Manchester City, le club anglais où évolue le talentueux défenseur de notre équipe nationale Abduqodir Husanov, occupe la première place du classement en tant qu'équipe envoyant le plus grand nombre de joueurs à la Coupe du Monde.

Manchester City — le pilier de la Coupe du Monde

Pas moins de 19 joueurs vedettes du géant anglais traverseront l'océan pour défendre l'honneur de leur pays. La liste des joueurs de Manchester City participant à la Coupe du Monde 2026 est la suivante :

Abduqodir Husanov (Ouzbékistan), Nathan Ake, Tijjani Reijnders (Pays-Bas), Jeremy Doku (Belgique), Omar Marmoush (Égypte), Rodri (Espagne), Rayan Cherki (France), Erling Haaland (Norvège), Rayan Ait-Nouri (Algérie), Ruben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva (Portugal), Josko Gvardiol, Mateo Kovacic (Croatie), James Trafford, Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guehi (Angleterre) et Antoine Semenyo (Ghana).

Le Bayern Munich dans le top 3 !

Le célèbre club allemand du Bayern Munich occupe la deuxième place du classement. Le géant allemand enverra 18 de ses représentants à la prochaine Coupe du Monde. Découvrez la liste des mondialistes du Bayern, couvrant des régions allant de la Grande-Bretagne à l'Asie :

Kim Min-jae (Corée du Sud), Alphonso Davies (Canada), Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Lennart Karl (Allemagne), Hiroki Ito (Japon), Dayot Upamecano, Michael Olise (France), Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye (Sénégal), Konrad Laimer (Autriche), Luis Diaz (Colombie), Josip Stanisic (Croatie) et Harry Kane (Angleterre).

Qui figure dans le top 5 ?

Aux places suivantes du classement mondial, nous retrouvons les super clubs qui dominent clairement l'Europe. Notamment, les équipes de Arsenal à Londres et du PSG en France ont libéré 16 joueurs chacune pour leurs sélections nationales. Le célèbre club catalan Barcelona figure quant à lui dans les listes de la Coupe du Monde avec 15 joueurs.

Conclusion pour les fans : Lors de la prochaine Coupe du Monde, les représentants des clubs les plus prestigieux et les plus chers du monde s'affronteront. Nous souhaitons à notre compatriote Abduqodir Husanov et à l'équipe nationale d'Ouzbékistan un immense succès lors de cette grande fête du football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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