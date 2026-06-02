Harry Kane évalue ses chances dans la course au Ballon d'Or

L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, estime qu'il sera l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or s'il remporte la Coupe du monde avec l'Angleterre. Le prolifique buteur, auteur de 61 buts toutes compétitions confondues, a souligné qu'un titre international majeur renforcerait son statut de meilleur joueur du monde. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que Kane approche de ses 33 ans, il a réalisé l'une des saisons les plus brillantes de sa carrière. Il a terminé meilleur buteur de la Bundesliga avec 36 buts en 31 matchs. Il a également remporté le Soulier d'or européen pour la deuxième fois en trois ans. Le Bayern Munich a largement bénéficié de ses performances exceptionnelles.

Dans une interview accordée à L'Equipe, l'attaquant a partagé ses rêves concernant la prestigieuse récompense qui sera remise à Londres le 26 octobre. Malgré ses statistiques impressionnantes en championnat, le capitaine des Three Lions comprend qu'un succès avec l'équipe nationale est indispensable pour la consécration finale.

"Si l'Angleterre gagne, je serai sans aucun doute l'un des favoris. Compte tenu des trophées que j'ai remportés et du nombre de buts marqués cette saison, je mérite de participer à la course. Surtout si nous devenons champions du monde, il n'est pas difficile d'imaginer un joueur anglais remporter le prix", a déclaré Kane.

L'attaquant a également reconnu que la concurrence est très rude. Selon lui, les finalistes de la Ligue des champions et d'autres stars sont également prêts à se battre. En particulier, des joueurs comme Michael Olise et Ousmane Dembele sont attendus comme de sérieux candidats au trophée.