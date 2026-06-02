La star de Chelsea Alejandro Garnacho dévoile son immense nouveau tatouage dans le dos

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La star de Chelsea Alejandro Garnacho dévoile son immense nouveau tatouage dans le dos

Alejandro Garnacho a toujours été sous les projecteurs pour ses décisions audacieuses. Cette fois, l'ailier de Chelsea a porté sa passion pour l'art corporel à un nouveau niveau. L'international argentin a dévoilé un immense tatouage couvrant tout son dos, représentant l'un des méchants les plus célèbres de l'histoire du cinéma. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'attaquant de 21 ans a réalisé ce projet en collaboration avec l'artiste de renommée mondiale Joaquin Ganga. Le tatouage représente le légendaire Joker incarné par Heath Ledger dans le film "The Dark Knight" de 2008. L'image montre le personnage tenant une carte à jouer, accompagnée de la célèbre phrase "Why so serious?".

Ganga est un géant dans son domaine, ayant déjà travaillé avec des stars mondiales comme LeBron James, Drake et Post Malone. Garnacho s'est rendu à Los Angeles pour réaliser ce projet colossal. D'autres tatouages sur le corps du joueur reflètent également ses centres d'intérêt : il a des personnages de "Prison Break" et "Stranger Things" sur le bras, et le personnage d'anime "Captain Tsubasa" sur la jambe.

Alors que Garnacho fait la une des journaux en dehors du terrain avec son apparence, son avenir à Stamford Bridge reste incertain. Malgré de grands espoirs, il n'a pas réussi à afficher une forme constante à Londres. Chelsea est prêt à étudier les offres pour le joueur, qui n'a marqué que 8 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison.

Malgré sa méforme en Premier League, des clubs italiens s'intéressent à lui. Notamment, Naples a l'intention de recruter l'attaquant. Cependant, tout transfert dépendra des exigences financières de Chelsea, car le club souhaite récupérer une grande partie de la somme versée à Manchester United il y a 12 mois.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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