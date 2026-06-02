Un test sérieux avant la Coupe du Monde 2026 : la Croatie battue à domicile par la Belgique

À l'approche de la Coupe du Monde sur les terrains nord-américains, les équipes nationales entament leur dernière phase de préparation. Dans ce contexte intense, deux géants européens, la Croatie et la Belgique, se sont affrontés à Rijeka. Lors de ce match amical disputé, les visiteurs belges ont remporté une victoire convaincante sur le score de 2-0.

Bien que le match ait été amical, l'atmosphère de la Coupe du Monde était palpable sur le terrain. Les deux sélectionneurs ont profité de l'occasion pour tester leurs schémas tactiques et évaluer la condition physique de leurs joueurs avant le tournoi.

Le show des buts de Tielemans et Lukaku

La rencontre a débuté avec une domination attendue des visiteurs. Plus précis dans la finition, les Belges ont ouvert le score à la 38e minute. Le capitaine Youri Tielemans a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage à son équipe.

Malgré les efforts des Croates pour revenir au score en seconde période, la défense belge est restée solide. En fin de match, l'attaquant expérimenté Romelu Lukaku, entré en jeu, a fait parler son talent. À la 90+6e minute, il a trompé le gardien croate pour sceller la victoire des siens.

Début d'une nouvelle étoile pour la Belgique et matchs à venir

Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a également profité de ce match pour tester de nouveaux joueurs. Le talentueux attaquant du LOSC Lille, Matias Fernandez-Pardo, a fait ses débuts sous le maillot national. Fait intéressant, ce jeune talent avait déjà été retenu dans la liste finale pour la Coupe du Monde 2026 sans avoir joué le moindre match officiel avec l'équipe première.

Prochains tests : Avant le début officiel de la Coupe du Monde 2026, les deux équipes ont encore un match de préparation au programme. La Belgique affrontera la Tunisie le 6 juin, tandis que la Croatie jouera contre la Slovénie le 7 juin.

Résumé du match amical : Croatie – Belgique 0-2 Buts : Tielemans 38e, Lukaku 90+6e.

Nous souhaitons aux deux géants européens de continuer à offrir du beau jeu et de la joie à leurs supporters lors de la prochaine Coupe du Monde !