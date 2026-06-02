Un véritable « séisme » est sur le point de secouer le marché des transferts européen. Le Real Madrid a sérieusement commencé à travailler pour renforcer son flanc droit et recruter un joueur de haut niveau à ce poste. La nouvelle cible des « Merengues » est Denzel Dumfries, le talentueux membre de l'Inter Milan et de l'équipe nationale des Pays-Bas.

Célèbre et influent The Athletic Selon les dernières nouvelles diffusées par cette publication, ce latéral néerlandais rapide est devenu l'un des objectifs principaux et prioritaires du géant madrilène pour le mercato estival.

Accord personnel prêt, clause libératoire connue

Selon des informations fiables, les représentants du « Club Royal » ont déjà pris contact directement avec les agents du joueur et ont entamé les premières négociations. Heureusement, parvenir à un accord sur les conditions personnelles de Denzel Dumfries ne posera aucune difficulté pour les Madrilènes — le joueur lui-même est tout à fait disposé à poursuivre sa carrière au Santiago Bernabéu.

Actuellement, la clause libératoire officielle figurant dans le contrat actuel de Denzel Dumfries avec l'Inter s'élève à 25 millions d'euros. Pour le marché du football moderne, une telle évaluation pour un défenseur de ce calibre satisfait grandement la direction du Real Madrid.

Le grand plan de Perez : quand le transfert sera-t-il annoncé ?

Les initiés affirment que la finalisation de ce transfert est directement liée aux processus politiques internes du club madrilène. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, prévoit de conclure officiellement ce transfert s'il remporte une nouvelle victoire lors des prochaines élections présidentielles.

Si tout se passe comme prévu, les fans des « Los Blancos » pourraient entendre la bonne nouvelle officielle après le 7 juin : Denzel Dumfries est devenu un joueur du Real Madrid. L'arrivée d'un défenseur aussi fort et physiquement imposant sera un vrai cadeau pour les supporters madrilènes ! Suivez les détails de ce transfert mondial sur Zamin.