La star d'Aston Villa, Morgan Rogers, a attiré l'attention des géants européens grâce à ses brillantes performances en Premier League anglaise. Alors que la valeur de transfert du milieu offensif de 23 ans augmente, l'ancien footballeur Andy Townsend estime qu'il est capable de jouer pour des clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Goal.com rapporte .

Selon Townsend, Rogers pourrait renforcer n'importe quelle équipe au monde grâce à sa puissance physique et sa polyvalence. « C'est un joueur d'un niveau capable d'évoluer dans absolument n'importe quel club, y compris le FC Barcelone et le Real Madrid. Son potentiel est très élevé et les joueurs possédant de telles qualités sont rares », a souligné l'expert.

Par ailleurs, Aston Villa a été mis en garde concernant un éventuel transfert de l'attaquant d'Arsenal Gabriel Jesus. Bien que l'attaquant brésilien ait remporté la Premier League anglaise à cinq reprises avec Manchester City et Arsenal, ses blessures récurrentes pourraient représenter un risque majeur pour l'effectif d'Unai Emery.

L'avenir de Morgan Rogers pourrait également dépendre de son implication en équipe d'Angleterre sous Thomas Tuchel. S'il parvient à s'imposer sur la scène internationale, sa valeur grimpera en flèche. Cela ne manquera pas d'accroître l'intérêt non seulement des géants espagnols, mais aussi de clubs comme le PSG.

Arsenal manifeste également un intérêt sérieux pour Rogers. Cependant, Aston Villa tentera de conserver son atout majeur ou ne le cédera que contre une somme colossale. Concernant Gabriel Jesus, la direction du club devra sérieusement peser les risques liés à un transfert de 20 millions de livres.