Une nouvelle saison de football intense et inoubliable sur les pelouses européennes s'est achevée, marquant le début de la période des bilans. Le prestigieux et mondialement célèbre portail sportif Goal a établi un classement des entraîneurs les plus performants et les plus titrés de la saison 2025/26. En tête de cette liste, véritable cadeau pour les fans de football, se trouve le manager du club français du PSG, l'expert espagnol expérimenté Luis Enrique , qui a été élu Entraîneur de la saison.

La deuxième place du classement a été occupée par Mikel Arteta , qui a réalisé un parcours remarquable avec le club londonien d'Arsenal, tandis que le top trois a été complété par Vincent Kompany , qui a insufflé un nouveau souffle au Bayern Munich. Au total, 20 entraîneurs figurent dans cette liste mondiale regroupant les meilleurs spécialistes.

Top 10 : Les meilleurs experts de la saison

Sur la base des dernières révolutions tactiques et des résultats dans le monde du football, le top dix se présente comme suit :

Rang Entraîneur Club 1 Luis Enrique PSG (France) 2 Mikel Arteta Arsenal (Angleterre) 3 Vincent Kompany Bayern Munich (Allemagne) 4 Unai Emery Aston Villa (Angleterre) 5 Cesc Fàbregas Côme (Italie) 6 Hansi Flick FC Barcelone (Espagne) 7 Cristian Chivu Inter Milan (Italie) 8 Andoni Iraola Bournemouth (Angleterre) 9 Francesco Farioli FC Porto (Portugal) 10 Pierre Sage RC Lens (France)

Surprise dans le classement et la place de Guardiola

L'un des aspects les plus surprenants et sensationnels de ce classement, qui a stupéfié les fans et les experts, est l'absence de l'un des entraîneurs les plus titrés du football mondial, le manager de Manchester City Pep Guardiola , du top dix. Le génie espagnol n'a terminé qu'à la 11e place selon les résultats de cette saison.

La décision du portail Goal a suscité de vifs débats parmi les passionnés de football sur les réseaux sociaux. En particulier, l'inclusion d'entraîneurs comme Cesc Fàbregas (Côme) et Cristian Chivu (Inter Milan) dans le top dix témoigne du rôle croissant des jeunes spécialistes lors de la nouvelle saison.

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