Le superordinateur évalue hautement les chances de l'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde 2026

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026, le célèbre Opta Analyst a analysé les perspectives des participants au tournoi via son superordinateur dédié. Ce nouveau classement, publié pour les passionnés de football et de statistiques, est extrêmement important et joyeux pour nous, supporters ouzbeks. La raison en est que l'« oracle » électronique a donné une évaluation très positive des chances de notre équipe nationale.

Bien que le superordinateur ait estimé nos chances de remporter le trophée principal à un modeste 0,1 %, il a évalué les chances de nos représentants d'atteindre les phases à élimination directe après la phase de groupes à un solide 42 % . C'est un indicateur très élevé et respectable pour une équipe débutante !

Début historique et fierté de l'Asie centrale

La prochaine Coupe du Monde sera sans aucun doute écrite en lettres d'or dans l'histoire du sport de notre pays. L'équipe nationale d'Ouzbékistan foulera la pelouse de la fête du football la plus prestigieuse de la planète pour la première fois de son histoire. Plus important encore, nos compatriotes sont entrés dans les annales de l'histoire en tant que première équipe nationale de la région d'Asie centrale à obtenir sa qualification pour ce tournoi mondial.

Selon les données, quatre nations débutantes chanceuses participent à cette Coupe du Monde pour la première fois :

Ouzbékistan Jordanie Cap-Vert Curaçao

Simulation mathématique d'Opta et nos probabilités étape par étape

Ces chiffres ne sortent pas de nulle part. Pour préparer cette prévision, les analystes de football ont utilisé un modèle spécial pour exécuter le tournoi à travers exactement 10 000 simulations informatiques . Cela a pris en compte le classement international des équipes, les résultats des matchs récents, la force des effectifs et le potentiel des adversaires.

Selon le modèle mathématique, les indicateurs étape par étape des Loups Blancs se présentent comme suit :

Qualification en phase de groupes : ~42 % Quarts de finale : 3,78 % Demi-finales : 1,16 % Atteindre la finale : 0,32 % Titre de champion (Or) : 0,07 %

Avis des experts : Même les pourcentages minimaux ne signifient pas que notre équipe nationale n'a aucune chance. Dans le football, des miracles peuvent se produire à chaque seconde, et une probabilité de 42 % indique que nos représentants peuvent offrir une forte concurrence dans le groupe.

Qui sont les favoris de la Coupe du Monde ?

Selon les calculs du superordinateur, les champions d'Europe en titre — l'Espagne — sont désignés comme les principaux prétendants au titre. Ils sont en tête de liste avec un taux de 16,1 %.

Top 10 et leurs chances de titre :

Rang Équipe nationale Probabilité de titre 1 Espagne 16,1 % 2 France 13,0 % 3 Angleterre 11,2 % 4 Argentine (Champions du monde en titre) 10,4 %

Le top 10 comprend également le Portugal mené par Cristiano Ronaldo, les pentacampeões du Brésil, ainsi que les équipes nationales d'Allemagne, des Pays-Bas, de Norvège et de Belgique.

Nous croyons en nos garçons ! En souhaitant à notre équipe nationale de grandes victoires dans cette compétition historique, suivez les journaux de bord de la Coupe du Monde 2026 et les actualités les plus passionnantes sur les pages de Zamin !