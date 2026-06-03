Fabrizio Romano révèle des infos exclusives sur les transferts du Real Madrid

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Fabrizio Romano révèle des infos exclusives sur les transferts du Real Madrid

Avec l'ouverture du mercato estival, de grands mouvements ont commencé dans le football mondial. Fabrizio Romano, l'initié le plus réputé d'Europe et l'expert le plus fiable du marché des transferts, a partagé des nouvelles passionnantes pour les fans du Real Madrid. Selon lui, le 'club royal' prévoit de mener une politique très active et agressive lors de ce mercato et a déjà finalisé des accords majeurs initiaux.

L'initié note que le géant madrilène vise à renouveler et renforcer en profondeur sa ligne défensive.

De nouvelles stars attendues pour renforcer la défense

La direction des 'Merengues' a trouvé un accord complet concernant le transfert du latéral droit de l'Inter Milan et de l'équipe nationale des Pays-Bas Denzel Dumfries . Ce transfert devrait être très bénéfique pour le club madrilène :

  • Montant du transfert : 20 millions d'euros.

  • Raison de l'accord : Ce montant était fixé comme clause libératoire dans le contrat actuel du joueur avec le club milanais, et le 'Real' a efficacement utilisé cette disposition.

De plus, le défenseur central français à la carrure imposante Ibrahima Konaté , qui a quitté Liverpool à la fin de son contrat, pourrait également déménager à Madrid bientôt. Le joueur étant agent libre, il rejoindra le 'Real' gratuitement.

Les plans estivaux du Real et l'effet Mourinho

Fabrizio Romano souligne particulièrement que ces transferts impliquant Dumfries et Konaté ne sont que le début des grands mouvements du Real Madrid sur le marché. Le président Florentino Pérez prévoit de réaliser plusieurs autres deals retentissants cet été.

Information intéressante : Auparavant, la presse sportive européenne a largement rapporté que l'ancien entraîneur du Real Madrid, le légendaire et fougueux José Mourinho, pourrait revenir au Santiago Bernabéu pour prendre les rênes de l'équipe. L'arrivée de nouveaux joueurs pourrait également être liée à ces plans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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