L'exemple Steven Gerrard : Pourquoi Declan Rice n'est pas encore prêt pour le Ballon d'Or

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L'exemple Steven Gerrard : Pourquoi Declan Rice n'est pas encore prêt pour le Ballon d'Or

La légende de Liverpool, Robbie Fowler, a expliqué pourquoi le milieu de terrain d'Arsenal, Declan Rice, ne figure pas encore parmi les principaux prétendants au titre de meilleur joueur du monde. Fowler estime que le joueur de 27 ans doit élever son niveau de jeu pour rejoindre l'élite mondiale. Bien qu'il soit devenu un élément clé de l'équipe de Mikel Arteta, il doit encore progresser dans certains domaines. Goal.com rapporte ceci. rapporte .

Après avoir rejoint Arsenal pour 105 millions de livres sterling, Declan Rice a joué un rôle majeur dans la conquête du titre de Premier League anglaise. Lorsque les Londoniens ont mis fin à 22 ans d'attente, c'est Rice qui a été la force motrice au milieu de terrain. De nombreux experts estiment qu'il a de bonnes chances de concourir pour le Ballon d'Or 2026.

La prochaine Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Angleterre pourrait être décisive pour Rice. S'il remporte le titre mondial avec les Three Lions, cela augmenterait considérablement ses chances d'obtenir des récompenses individuelles prestigieuses. Cependant, la déception en finale de la Ligue des Champions a légèrement affecté son classement.

En comparant Declan Rice à l'ancien capitaine Steven Gerrard, Robbie Fowler a déclaré : « J'aime bien Rice ; il est devenu un joueur plus complet depuis son arrivée à Arsenal. Mais pour être honnête, il n'a pas encore atteint le niveau de Steven Gerrard. Ce n'est pas par affection pour Liverpool, c'est la réalité. Il ne faut pas oublier que même Steven Gerrard n'a jamais remporté le Ballon d'Or durant sa carrière. »

ArsenalDeclan RiceSteven GerrardBallon d'OrPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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