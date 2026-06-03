Lamine Yamal pourrait manquer la Coupe du Monde sur blessure

La Coupe du Monde 2026 devait être la prochaine étape majeure pour Lamine Yamal dans sa quête pour devenir la plus grande star de sa génération. Cependant, une blessure inattendue menace de priver le tournoi de l'un de ses noms les plus brillants. Le prodige espagnol, qui avait ébloui tout le monde à l'Euro 2024, s'apprêtait à revenir sous les projecteurs deux ans plus tard, à 18 ans. Mais la situation pourrait désormais se transformer en une longue attente. Goal.com rapporte .

Lamine Yamal a subi une grave blessure au genou alors qu'il était sur le point de remporter un nouveau titre de La Liga avec le FC Barcelone. Ce qui semblait initialement bénin s'est avéré bien plus sérieux, remettant en question sa participation à la Coupe du Monde. Bien que Luis de la Fuente l'ait inclus dans la liste finale des 26 joueurs de l'Espagne, rassurant quelque peu les supporters, son impact sur le terrain reste incertain.

L'incident s'est produit le 22 avril lors du match contre le Celta Vigo. Quelques secondes après avoir marqué le but de la victoire sur penalty, Lamine Yamal s'est effondré sur la pelouse, faisant signe au banc. Il n'a plus joué depuis. Selon les informations, la direction du Barça craignait une déchirure musculaire à la jambe gauche. La récupération d'une telle blessure nécessite au moins huit semaines, et même après cela, le retour à la forme compétitive n'est pas garanti.

Néanmoins, la direction du club et l'entraîneur principal Hansi Flick insistent sur le fait que le prodige sera prêt pour la Coupe du Monde. Un communiqué du club indique : « Les examens ont confirmé une blessure à la jambe gauche de Lamine Yamal. Le joueur suivra un traitement conservateur. Il manquera le reste de la saison, mais devrait participer à la Coupe du Monde. » C'est un nouveau coup dur lors d'une saison marquée par les blessures pour le jeune talent.