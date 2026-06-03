Le Portugal vise la Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo

L'ancien directeur de l'équipe nationale du Portugal, Carlos Godinho, a déclaré que l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo souhaite terminer sa carrière internationale en soulevant le trophée de la Coupe du Monde. Étant donné que la star d'Al-Nassr aura 41 ans lors du tournoi de 2026, il s'agira probablement de sa dernière grande opportunité. Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Lusa, Godinho a reconnu que Ronaldo a évolué à un haut niveau pendant longtemps, mais a souligné que le corps humain n'est pas éternel. Selon lui, toute l'équipe rêve de terminer la carrière de Cristiano à son apogée — avec le seul trophée majeur qui lui manque encore.

Par ailleurs, l'ancien dirigeant a averti que la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, ne sera pas facile pour les équipes européennes. Les vols long-courriers, les changements climatiques et la fatigue des joueurs après une saison éprouvante pourraient constituer de sérieux obstacles pour l'équipe nationale du Portugal.

Godinho a également évoqué les débuts de Ronaldo en 2003. À l'époque, le jeune homme de 18 ans avait rejoint des légendes comme Luis Figo et Rui Costa, apprenant d'eux la mentalité gagnante. Aujourd'hui, ce jeune homme se prépare à disputer sa sixième Coupe du Monde et à conclure son histoire en lettres d'or.