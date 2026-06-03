Xavi Simons évoque le transfert de Savinho à Tottenham sur les réseaux sociaux

Le meneur de jeu de Tottenham, Xavi Simons, a enthousiasmé les supporters des Spurs en laissant entendre qu'une retrouvaille avec son ancien coéquipier Savinho était possible. Le club du nord de Londres travaille activement pour attirer l'ailier de Manchester City au Tottenham Hotspur Stadium. Le joueur brésilien a connu une saison difficile à l'Etihad Stadium l'an dernier. Selon Goal.com, rapporte .

Xavi Simons a semblé confirmer via son activité sur Instagram que Savinho figurait en bonne place sur la liste des transferts estivaux de Tottenham. Les deux joueurs ont évolué ensemble au PSV par le passé. L'activité de Simons sur les réseaux sociaux suggère que le transfert de l'ailier, qui peine à trouver du temps de jeu à Manchester City, s'accélère.

L'ailier brésilien est considéré comme indésirable pour la saison 2025-26 de Premier League. Malgré la signature d'un contrat à long terme jusqu'en 2031 l'an dernier, Savinho n'a pas réussi à se faire une place de titulaire sous Pep Guardiola, qui a récemment quitté le club. Tottenham est pressé de remanier son effectif après une saison décevante.

Selon l'expert en transferts Fabrizio Romano, les négociations pour le transfert de Savinho à Tottenham se poursuivent et progressent positivement. Manchester City évalue le joueur de 22 ans à environ 60 millions de livres sterling. Le nouvel entraîneur Enzo Maresca souhaitant rajeunir l'effectif, le club est prêt à vendre si une offre convenable est reçue.

Savinho lui-même a accepté de rejoindre le club londonien pour obtenir plus de temps de jeu. La direction de Tottenham voit le Brésilien comme une cible prioritaire pour renforcer son attaque et s'éloigner de la zone de relégation après la saison dernière. Fabrizio Romano a publié sur X : « Les négociations pour Savinho se passent bien, Tottenham est confiant que le joueur souhaite ce transfert. »