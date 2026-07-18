Scaloni fait l'éloge de Yamal mais exprime un souhait pour la finale

Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a hautement loué le talent de Lamine Yamal avant la finale de la Coupe du Monde 2026. Cependant, le technicien a conclu ses mots chaleureux envers la jeune star espagnole par un souhait teinté d'humour.

Le 19 juillet, l'Argentine et l'Espagne s'affronteront pour le titre mondial. L'une des principales intrigues de la finale sera le duel entre Lionel Messi et le leader de la nouvelle génération, Lamine Yamal.

« C'est un véritable trésor pour le football »

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Scaloni a admis qu'il ne serait pas facile d'arrêter Yamal. Il a décrit l'ailier espagnol comme l'un des plus grands talents du football.

« Lamine est un joueur incroyable, un véritable trésor pour le football. Il est encore très jeune et offrira de nombreux moments de joie à l'Espagne à l'avenir. Nous espérons juste que cela n'arrivera pas ce dimanche », a déclaré Scaloni.

En évoquant la manière de contrer Yamal, l'entraîneur argentin a plaisanté en disant que la meilleure façon de l'écarter du jeu serait de « l'enfermer dans sa chambre ».

Yamal est devenu l'arme principale de l'attaque espagnole

L'ailier du FC Barcelone a fêté ses 19 ans le 13 juillet. Malgré cela, il est déjà devenu l'un des leaders incontestés de l'équipe nationale espagnole.

Durant la Coupe du Monde 2026, Yamal s'est distingué par sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un et sa faculté à dynamiser les attaques. Dans le jeu basé sur la possession de l'Espagne, le jeune ailier est l'un des joueurs clés pour déstabiliser la défense adverse.

L'une des tâches les plus complexes pour la défense argentine sera précisément d'empêcher Yamal de s'exprimer librement sur son aile.

L'Argentine vise un résultat historique

L'Argentine, championne du monde en titre, a l'opportunité de remporter le trophée pour la deuxième fois consécutive.

L'équipe de Scaloni a surmonté plusieurs situations difficiles sur le chemin de la finale. Selon l'entraîneur, le soutien de millions de fans dans le pays pousse les joueurs à se battre pour un nouveau titre.

L'Espagne, quant à elle, vise son deuxième titre mondial après 2010. Le champion d'Europe a fait preuve d'une grande régularité jusqu'en finale, battant la France 2-0 en demi-finale.

Messi et Yamal : le choc de deux générations

La finale offrira un autre duel symbolique. Lionel Messi, 39 ans, se bat pour un nouveau titre mondial dans sa carrière, tandis que Yamal, 19 ans, approche du trophée dès son premier Mondial.

Scaloni a qualifié le fait que Messi atteigne la finale de la Coupe du Monde à 39 ans d'exploit extraordinaire. Selon lui, le capitaine argentin restera un modèle pour les générations futures, quel que soit le résultat.

Le match décisif entre l'Argentine et l'Espagne aura lieu le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium, à New York-New Jersey.

La question principale est désormais : les hommes de Scaloni pourront-ils arrêter Yamal, ou la jeune star espagnole fera-t-elle parler d'elle en finale ?