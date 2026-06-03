La valeur d'Abdukodir Khusanov à Manchester City passe à 50 millions d'euros

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La valeur d'Abdukodir Khusanov à Manchester City passe à 50 millions d'euros

Manchester City défenseur et international ouzbek Abdukodir Khusanova vu sa valeur de transfert augmenter considérablement sur le portail Transfermarkt. Selon les données actualisées, la cote du défenseur central ouzbek a grimpé de 15 millions d'euros pour atteindre désormais 50 millions d'euros.

Ce résultat renforce encore la position d'Abdukodir Khusanov comme l'un des footballeurs les plus chers non seulement en Ouzbékistan, mais aussi dans toute l'Asie. Selon le portail, Khusanov conserve son statut de joueur le plus cher d'Asie. Son poursuivant le plus proche est le footballeur japonais Keishu Sano, dont la valeur de transfert s'élève à 40 millions d'euros.

Pour rappel, Abdukodir Khusanov a rejoint Manchester City en janvier 2025. Le géant anglais a déboursé 40 millions d'euros pour son transfert, l'accord prévoyant également 10 millions d'euros de bonus potentiels. Le défenseur central a remporté deux trophées avec les Citizens cette saison : la FA Cup et l'EFL Cup.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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