Peter Reid : Harry Kane veut retourner en Premier League

L'ancienne star de l'Angleterre Peter Reid pense que Harry Kane pourrait retourner en Premier League après son passage au Bayern Munich. Dans une interview accordée à GOAL, Reid a évoqué l'avenir de l'attaquant et les particularités de son style de jeu. Goal.com rapporte .

Kane a quitté Tottenham à l'été 2023 pour remporter des trophées en Allemagne. À l'Allianz Arena, il a mis fin à sa longue disette de titres, remportant deux championnats, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe. Il a également décroché le titre de meilleur buteur de Bundesliga à trois reprises, démontrant son efficacité de haut niveau.

Peter Reid a plaisanté en disant qu'il aimerait voir Kane sous le maillot d'Everton : « Je pense qu'il voudra revenir d'une certaine manière. Imaginez-le en bleu, à Everton – ce serait fantastique. Je pense qu'il retournera de toute façon dans le championnat anglais. »

Reid a également salué la capacité de Kane à créer des occasions pour ses coéquipiers, et pas seulement à marquer des buts. Selon lui, Harry est un joueur intelligent qui se distingue par sa capacité à décrocher au milieu de terrain et à attirer les défenseurs hors de position. Ces qualités sont cruciales pour le succès de l'Angleterre à la prochaine Coupe du Monde.

Le contrat de l'attaquant de 32 ans avec le club munichois court jusqu'en 2027. Bien qu'il y ait des rumeurs concernant un futur transfert en MLS ou même un essai en NFL, un retour en Premier League reste l'une des options les plus probables.