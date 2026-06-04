William Saliba de retour avant la Coupe du Monde 2026 : Deschamps fait le point

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dissipé les inquiétudes concernant le défenseur d'Arsenal William Saliba à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Le défenseur central, blessé au dos après une finale de Ligue des champions éprouvante contre le PSG, ne souffre d'aucun problème grave. Les examens médicaux de lundi ont confirmé que Saliba resterait avec le groupe. Goal.com rapporte .

Lors d'une conférence de presse sur la condition physique du défenseur, Didier Deschamps a indiqué qu'il ne jouerait pas contre la Côte d'Ivoire par précaution. « William se sent bien. S'il avait dû jouer demain, il serait sur le terrain. Pour l'instant, nous le gérons, et comme d'autres joueurs, il bénéficie de repos », a déclaré le sélectionneur.

Bien que les soucis physiques soient derrière lui, la défaite en finale de Ligue des champions a affecté le joueur mentalement. Au rassemblement de l'équipe nationale, Saliba a retrouvé les vainqueurs du PSG Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery et Lucas Hernandez. Deschamps a souligné que si les vainqueurs sont arrivés le moral haut, le processus est un peu plus difficile pour Saliba.

Pilier essentiel de la défense française, le joueur de 25 ans compte déjà 31 sélections. Pour éviter tout risque inutile, le staff technique a décidé de le reposer pour le match amical contre la Côte d'Ivoire. Selon le programme, Saliba pourrait retrouver le rythme contre l'Irlande du Nord lundi.

Toute la préparation est axée sur le premier match de la France en Coupe du Monde contre le Sénégal le 16 juin. Saliba poursuit actuellement sa récupération selon un programme individuel et devrait être pleinement prêt, physiquement et mentalement, avant le début du tournoi.