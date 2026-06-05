Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a adressé un avertissement sévère aux joueurs stars de l'équipe. Le dirigeant du club a laissé entendre que tout joueur s'opposant à l'ancien entraîneur Antonio Conte et exprimant ouvertement son mécontentement, y compris Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, pourrait quitter l'équipe. Selon Goal.com rapporte .

La situation autour du Stadio Diego Armando Maradona s'est tendue après que Kevin De Bruyne a ouvertement célébré le départ de l'entraîneur. Le joueur belge, arrivé en agent libre de Manchester City l'année dernière, n'a pas pu s'imposer lors de sa saison de débuts en Italie en raison de blessures et de désaccords tactiques. De Laurentiis a souligné lors d'une conférence de presse que les portes sont ouvertes à ceux qui sont mécontents de la direction du club.

« Ils ont fait diverses déclarations de leur point de vue. Nous verrons ce que le nouvel entraîneur en pense. Si quelqu'un doit partir, il partira. Quel est le problème ? Il y a beaucoup de footballeurs dans le monde », a déclaré le président de Naples, connu comme un magnat du cinéma.

Dans une interview, Kevin De Bruyne a admis que la tactique en 4-5-1 d'Antonio Conte et son style très défensif ne correspondaient pas à ses convictions. Selon lui, le club n'a pas montré le football offensif promis. Par ailleurs, une autre star de l'équipe, Romelu Lukaku, s'est retrouvée au cœur de problèmes disciplinaires. Il a été amendé de 150 000 euros pour avoir désobéi aux ordres du club pendant sa convalescence avec l'équipe nationale belge.

Selon les informations, la direction de Naples est prête à vendre Romelu Lukaku à des clubs d'Arabie saoudite ou de Turquie pour 10 millions d'euros. Avec l'arrivée attendue de Massimiliano Allegri à la tête de l'équipe, la situation pourrait se compliquer davantage pour Kevin De Bruyne, partisan du football offensif, car Allegri privilégie également un style pragmatique.