Liverpool annonce son nouvel entraîneur : qui remplace Arne Slot ?

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Liverpool annonce son nouvel entraîneur : qui remplace Arne Slot ?

Liverpool a trouvé un candidat approprié pour le poste d'entraîneur principal laissé vacant par Arne Slot, mettant fin à toutes les spéculations. Le multiple champion d'Angleterre a conclu un accord avec Andoni Iraola, qui intéressait le Bayer Leverkusen. Suite à cette nomination, le membre de l'équipe nationale allemande Florian Wirtz devrait également rejoindre le club de la Mersey. Selon Goal.com rapporte .

Cinq jours après s'être séparé d'Arne Slot, les Reds ont officiellement annoncé la nomination du spécialiste basque de 43 ans. Le départ d'Iraola du club rival de Premier League, Bournemouth, avait été confirmé auparavant. « Je suis très heureux. Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde. Il n'est pas nécessaire de réfléchir à deux fois pour venir ici », a déclaré Iraola dans le communiqué officiel du club.

Son prédécesseur, Arne Slot, était arrivé à l'été 2024 pour remplacer Jürgen Klopp. Il a mené l'équipe vers son 20e titre, mais a quitté son poste après avoir terminé cinquième de Premier League lors de sa deuxième saison. En raison du fort intérêt de Liverpool, le Bayer Leverkusen a été contraint de modifier ses plans.

Andoni Iraola a obtenu des résultats impressionnants avec des ressources limitées à Bournemouth. Il a mené l'équipe à la sixième place du classement, à seulement une place de Liverpool. Son style de jeu attrayant et rapide a fortement impressionné la direction du club de la Mersey.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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