David Villa reconnaît à nouveau la grandeur de Messi dans l'histoire du football

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David Villa reconnaît à nouveau la grandeur de Messi dans l'histoire du football

David Villa, l'attaquant légendaire du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole, a partagé des pensées sincères et admiratives au sujet de son ancien coéquipier et magicien du football, Lionel Messi.

La magnifique collaboration de ces deux stars sur la pelouse verte du Camp Nou, qui occupent une place unique dans l'histoire du football mondial, reste gravée dans la mémoire des supporters. "El Guaje" (le surnom de David Villa) a particulièrement souligné l'impact inégalé que le phénomène argentin a eu non seulement sur le beau jeu, mais sur le sport mondial dans son ensemble.

"Messi a été impliqué dans presque tous les buts que j'ai marqués."

En se remémorant ses années prolifiques sous le maillot du Barça, David Villa a hautement loué les passes exceptionnelles de Messi et sa capacité unique à placer ses coéquipiers en position de marquer.

"L'impact que Messi a eu sur le football et le sport en général est indéniable ; il est sans pareil. Pendant ma période au FC Barcelone, j'ai réussi à marquer un total de 49 buts. Fait intéressant, presque tous ces buts ont été inscrits après des passes magiques et précises de Leo", a admis l'attaquant espagnol.

Poursuivant ses propos, l'attaquant légendaire a fermement souligné qu'il n'existe aucune autre figure dans le monde du football comparable à Leo :

"Je n'ai jamais vu de joueur avec un talent aussi unique et extraordinaire au cours de ma carrière. Messi est sans aucun doute le meilleur footballeur du monde."

Une ère historique : Les chiffres magiques d'un tandem redoutable

David Villa, considéré comme le meilleur buteur de l'histoire du football espagnol, a défendu les couleurs des "Blaugrana" de 2010 à 2013. C'est précisément durant cette période dorée de trois ans qu'il a, avec le génie argentin, créé la sensation en La Liga et en Ligue des champions de l'UEFA.

Statut du joueur

Période de carrière en club

Nombre de buts pour Barcelone

David Villa (Recordman de l'équipe nationale espagnole)

2010–2013

49 buts (principalement grâce aux passes décisives de Messi)

Contexte : Le talent de David Villa dans les positions offensives centrales et sur les ailes a joué un rôle majeur dans le fait que le FC Barcelone soit devenu une force invincible sous Pep Guardiola. Cependant, le fait qu'un grand buteur comme Villa s'incline devant Messi et reconnaisse sa supériorité indique que Leo était non seulement exceptionnel individuellement, mais aussi un véritable leader qui élevait le niveau de ses coéquipiers. La compréhension sur le terrain entre ces deux stars est l'un des plus beaux chapitres de l'histoire du club catalan.

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BarceloneLionel MessiDavid VillaEspagneCamp Nou
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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