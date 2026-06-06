La dernière danse : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo joueront-ils à la Coupe du Monde 2026 ?

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La dernière danse : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo joueront-ils à la Coupe du Monde 2026 ?

La Coupe du Monde 2026 devrait être le tournoi le plus vaste et le plus unique de l'histoire du football. Organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette compétition accueillera 48 équipes pour la première fois, ouvrant un nouveau chapitre dans son histoire centenaire. Cependant, pour la génération légendaire qui domine le monde du football depuis près de deux décennies, cela pourrait être l'ultime étape. Selon Goal.com rapport .

Bien que Lionel Messi approche de ses 39 ans, il compte participer à sa sixième Coupe du Monde, un record. Après avoir remporté le titre avec l'équipe nationale d'Argentine au Qatar en 2022, Messi joue actuellement pour Inter Miami en MLS. Bien que la chaleur accablante de l'Amérique du Nord et le format élargi puissent poser des défis physiques, l'attaquant légendaire est prêt à étonner le monde une fois de plus.

Cristiano Ronaldo, à 41 ans, vise une victoire historique avec l'équipe nationale du Portugal. Contrairement à Messi, le quintuple lauréat du Ballon d'Or n'a pas encore remporté la Coupe du Monde et n'a pas marqué en phase à élimination directe. Si le Portugal gagne, Ronaldo deviendra le footballeur le plus âgé à soulever ce trophée prestigieux.

Pour ces légendes, ainsi que pour plusieurs autres stars vétéranes, le tournoi 2026 sera leur dernière opportunité sur la scène internationale. Il est clair que même les jeunes les plus talentueux ne combleront pas immédiatement le vide laissé après leur départ. Pour les fans, c'est une occasion unique de voir ces légendes performer sur la grande scène pour la dernière fois.

FootballLionel MessiCristiano RonaldoCoupe du Monde 2026Argentine
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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